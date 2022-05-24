أمريكا تلغي الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار

قررت الولايات المتحدة ان تلغي، اعتبارًا من الساعة 00,01 الأربعاء (04,01 ت غ)، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، في قرار من شأنه أن يسرّع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها، بحسب ”فرانس برس“.

وبذلك يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل.

والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده، في 27 مايو/ أيار الجاري، ومقداره هو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

والإعفاء سار منذ بدء الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، وهو كان قد مكّن موسكو من تجنب التخلف عن السداد.

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن كانت قد اتّخذت القرار من أجل ”توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة، ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية“.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل -على الأرجح- بالإعفاء الذي يسمح لموسكو بأن تسدد ديونها الخارجية بالدولار.

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أنّه ”لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد“، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه ”صعوبات في السداد“.

وتبلغ قيمة الدَّين الخارجي لروسيا، وفقًا لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي 50 مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20% من إجمالي الدَّين العام للبلاد.

وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة المالية في 1998، لكنّ البلاد لم تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 1918 عندما رفض الزعيم البلشفي فلاديمير لينين الاعتراف بالديون التي ورثتها موسكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البلشفية في 1917.

وفي 18 مايو/ أيار الجاري، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه سيكون من غير القانوني أن تصادر الولايات المتحدة أصولًا مجمدة للبنك المركزي الروسي للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي.

وأبلغت يلين الصحفيين قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بحسب ”رويترز“.