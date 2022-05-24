حاكم دونيتسك: روسيا تسيطر على مدينة سفيتلودارسك شرق أوكرانيا

قال بافلو كيريالينكو، حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا لمحطة محلية تابعة لراديو أوروبا الحرة (راديو ليبرتي)، إن القوات الروسية سيطرت على ثلاث بلدات في المنطقة من بينها سفيتلودارسك، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت ”جمهورية دونيتسك الشعبية“ المدعومة من روسيا في منشور على ”تيليغرام“، إن قواتها سيطرت على البلدة واستبدلت العلم الروسي بالعلم الأوكراني.

وتبعد سفيتلودارسك 80 كيلومترا تقريبًا عن سيفيرودونيتسك، التي تركزت عليها الهجمات الروسية في الأيام القليلة الماضية.

وفي سياق متصل، ألمح وزير الدفاع الروسي ورئيس مجلس الأمن القومي النافذ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد يتعين على موسكو القتال لفترة أطول في أوكرانيا لتحقيق أهداف هجومها الذي دخل شهره الرابع.

وقال الوزير سيرغي شويغو، خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي السابق وبث التلفزيون مقاطع منه، ”سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق جميع الأهداف، بغض النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق“.

وأكد أن الجهود الروسية لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين ”تؤدي بالطبع إلى إبطاء وتيرة الهجوم، لكن هذا الأمر متعمد“، بحسب ما أوردت وكالة ”فرانس برس“.

وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا دون أن تتقيد بمهلات زمنية محددة.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مقابلة أجراها باتروشيف مع (أرغومنتي آي فاكتي)، أن ”كل الأهداف التي حددها الرئيس سيتم تحقيقها. لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحقائق، بما في ذلك حقائق التاريخ، في صفنا“، وتابع قائلا ”لا نتقيد بمهلات زمنية“.

وقال باتروشيف ”يجب التخلص من النازية تماما وإلا فستعود من جديد خلال سنوات قليلة وحتى بشكل أكثر قبحا“، مكررا الأهداف المعلنة لروسيا من الحملة العسكرية.

وأضاف أن الغرب يستغل أوكرانيا لتحجيم روسيا في ترديد لاتهامات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير الغزو، مبينًا أنه ”يبدو أن السيناريو المثالي، بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بأكمله بقيادة الولايات المتحدة، هو صراع محتدم بلا نهاية“، حسب تعبيره