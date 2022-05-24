المجر تعلن حالة الطوارئ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، علمًا بأن البلاد تخضع لحالة طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19، تنتهي مدّتها، الثلاثاء المقبل.

وقال أوربان عبر فيسبوك: ”العالم على شفير أزمة اقتصادية، ويجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب، وتحمي الأمن المالي لأُسرها“.

وأضاف: ”هذا يتطلب مرونة وتحركًا فوريًا، الحكومة، ممارسةً لحقها بموجب القانون الأساس، تعلن حالة طوارئ بسبب الحرب اعتبارًا من منتصف الليل“.

وقبيل هذا الإعلان، عدّل البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكّله، الدستور بغية السماح بتطبيق هذا الإجراء ”بسبب نزاع“، علمًا بأن حزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان يتمتّع بأغلبية الثلثين في البرلمان.

ومن المقرر أن تعلن أول قراراتها المتخذة في هذا الإطار القانوني الجديد، يوم الأربعاء، بحسب أوربان.

واستنكرت منظمة الحريات المدنية غير الحكومية TASZ ”حالة الطوارئ التي أصبحت دائمة“ مذكّرة بأنها فرضت في المجر كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد، وكان من المقرر أن تنتهي في 31 أيار/ مايو.

وأضافت أن ذلك يوفّر لفيكتور أوربان ”مساحة أكبر من المعتاد، لتقييد أو تعليق الحقوق الأساسية للجميع“، معربة عن أسفها لتهميش البرلمان في المجر.