تقرير: داعش خطط لاغتيال جورج دبليو بوش في دالاس

كشفت مجلة ”فوربس“ في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، عن محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في دالاس، كان يخطط لها أحد العراقيين المنتمين لتنظيم داعش، في ”مؤامرة انتقامية“، وفقاً لوصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وقال التقرير إن اثنين من المخبرين السريين وعملية مراقبة لحساب في تطبيق ”واتس أب“ قادت إلى كشف خطط لتهريب قتلة إلى الولايات المتحدة لقتل الرئيس الأسبق.

وبحسب مذكرة تفتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي تم تقديمها في 23 مارس، كان ناشط مزعوم مرتبط بداعش في الولايات المتحدة يخطط لقتل جورج دبليو بوش.

وأوضحت المذكرة أن المخطط ذهب إلى حد السفر إلى دالاس في نوفمبر لتصوير منزل الرئيس بوش وتجنيد فريق للمساعدة يضم عدداً من مواطنيه كان يأمل في تهريبهم عبر الحدود المكسيكية.

وقال المشتبه به، ومقره في كولومبوس بولاية أوهايو ، إنه يريد اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس السابق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003، وفقًا للمذكرة.

وقالت المجلة إن القضية تظهر كيف يواصل المحققون الفيدراليون مراقبة تهديدات داعش حتى مع إضعاف التنظيم بشدة بسبب العمليات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وكان المخطط لعملية الاغتيال المزعوم يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2020 وكان لديه طلب لجوء معلق، وفقًا لطلب مذكرة التفتيش من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

واستخدم العملاء الفيدراليون مصدرين سريين مختلفين للتحقيق في المؤامرة، أحدهما ادعى تقديم المساعدة للحصول على وثائق هجرة وإثبات مزيفة، والثاني عميل مزعوم لمهرب الأشخاص المزعوم، والذي كان على استعداد لدفع آلاف الدولارات لإحضار عائلته إلى بلد، بحسب التقرير.

وتقول مجلة ”فوربس“ إنه ونظرًا لعدم توجيه أي اتهامات ضد المشتبه به، فإنها لن تنشر اسمه أو أمر التوقيف الكامل. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم اعتقاله، كما لم يصدر أي بيان عن وزارة العدل الأمريكية حتى وقت نشر المجلة للتقرير.

وفي تشرين الثاني نوفمبر 2021، كشف المشتبه به، لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن مؤامرة اغتيال بوش الابن، وسأل المصدر السري عما إذا كان يعرف كيفية ”الحصول على نسخة طبق الأصل أو مزورة من هويات الشرطة أو شارات مكتب التحقيقات الفيدرالي“ للمساعدة في تنفيذ الجريمة، وما إذا كان كان من الممكن تهريب المتآمرين إلى خارج البلاد بنفس الطريقة التي أتوا بها بعد انتهاء مهمتهم، حسب المذكرة.

وقال المحققون إن المهرّب المزعوم قال إنه يريد أيضًا العثور على جنرال عراقي سابق واغتياله بزعم أنه ساعد الأمريكيين خلال الحرب وكان يعتقد أنه يعيش بهوية وهمية في الولايات المتحدة.

وقالت المذكرة إن المخطط المزعوم ادعى أنه جزء من وحدة تسمى ”الرعد“، والتي كان يقودها طيار عراقي سابق لصدام حسين كان مقيماً في قطر حتى وفاته مؤخرًا.

وكشفت تفاصيل محادثة أوردتها المذكرة أنه كان ”سيتم إرسال ما يصل إلى سبعة أعضاء من المجموعة إلى الولايات المتحدة لقتل الرئيس بوش“، وكانت وظيفة المشتبه به هي ”تحديد أماكن إقامة أو مكاتب الرئيس السابق بوش ومراقبتها والحصول على أسلحة نارية ومركبات لاستخدامها في الاغتيال“.

وبعد السفر إلى دالاس مع المخبر لتصوير منزل بوش بالفيديو ، التقط المتهم المزيد من اللقطات في معهد جورج دبليو بوش، وفقًا لما ذكره وكلاء فيدراليون.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تكساس كانت موقعًا لاغتيال الرئيس جون إف كينيدي في عام 1963.