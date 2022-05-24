مسؤول إيراني: 4 آلاف من "أبناء المسؤولين" يعيشون في الغرب

قال رئيس دائرة العمليات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى ميريان، اليوم الثلاثاء، إن هناك قرابة 4 آلاف من أبناء المسؤولين الإيرانيين يعيشون في الدول الغربية.

وأضاف ميريان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ”يعيش حوالي 4 آلاف من أبناء مسؤولي الجمهورية في الغرب، ويجب مراقبة هؤلاء حتى لا يسمح لأحد منهم تسلم مسؤولية إدارية في المستقبل“.

وبين أن ”هذا العدد من أبناء المسؤولين يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، بحاجة إلى مراقبتهم ورصدهم، وعدم السماح لهم في المستقبل بتسلم أي منصب حكومي“.

وأكد المسؤول الإيراني أن ”أولئك الذين تعلموا في الخارج منذ الصغر يجب ألا يتحملوا أي مسؤولية في مستقبل البلاد“.

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد أبناء المسؤولين في النظام الإيراني الذين يعيشون في الخارج، في حين أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الماضي، أنها ناقشت طرد أبناء المسؤولين الإيرانيين من الولايات المتحدة.

وقد تم نشر التصريحات الصريحة للقائد بالحرس الثوري في الفضاء الإلكتروني من خلال انتقاد عدد من المؤيدين للحكومة، واتهموه بتقديم ”ادعاء دون تقديم أي دليل“.

وأثيرت قضية حياة أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في الخارج، رغم شعاراتهم المعادية للغرب والولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام.

وفي 2019 أعلن عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أنهم ينظرون في مشروع قانون يهدف إلى منع عائلات كبار المسؤولين الإيرانيين من الإقامة أو العيش فيما وصفوها بـ“الدول المعادية“.

وبحسب هذه الخطة التي لا يزال مصيرها مجهولا، فإن أي مسؤول يجب ألا يسمح لأقاربه من الدرجة الأولى بالعيش أو الإقامة في دول معادية للنظام الإيراني، خاصة في الدول الغربية.

وكان موقع ”الف نيوز“ التابع للتيار المتشدد في الجمهورية الإيرانية قد قام بفتح هذا الملف، حيث أورد معلومات عن إقامة 6 من أبناء رئيس بلدية محافظة قم الإيرانية مرتضى سقائيان نجاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وردًا على النبأ، قال نجاد: ”لو ذهب أبنائي إلى الخارج لدراسة العلوم والمعرفة لكانوا جميعًا سفراء للنظام الإيراني“، مضيفا: ”يريد أبنائي الدراسة في مدينة قم بعد انتهاء التعليم العالي في الولايات المتحدة“.