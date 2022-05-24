أوكرانيا: الحملة العسكرية الروسية في أنشط مراحلها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الثلاثاء، إن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت أكثر مراحلها نشاطا.

وبعد ثلاثة أشهر من غزو أوكرانيا، تحاول القوات الروسية محاصرة القوات الأوكرانية في مدينتين على جانبي نهر سيفرسكي دونيتس في شرق أوكرانيا.

وأضاف موتوزيانيك أن ”القوات الروسية لم تتوقف عن محاولة عبور النهر“.

وكان نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، قال في وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء، إن ”روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا دون أن تتقيد بمهلات زمنية محددة“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مقابلة أجراها باتروشيف مع (أرغومنتي آي فاكتي) أن ”كل الأهداف التي حددها الرئيس سيتم تحقيقها. لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحقائق، بما في ذلك حقائق التاريخ، في صفنا“.

وتابع: ”لا نتقيد بمهلات زمنية“.

وأشار باتروشيف إلى أنه ”يجب التخلص من النازية تماما وإلا فستعود من جديد خلال سنوات قليلة وحتى بشكل أكثر قبحا“، مكررًا الأهداف المعلنة لروسيا من الحملة العسكرية.

وأضاف أن الغرب يستغل أوكرانيا لتحجيم روسيا في ترديد لاتهامات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير الغزو.

وقال أمين مجلس الأمن الروسي: ”يبدو أن السيناريو المثالي، بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بأكمله بقيادة الولايات المتحدة، هو صراع محتدم بلا نهاية.

وأردف: ”لو كانت أوكرانيا مستقلة، ولو لم يحكمها نظام الدمى الحالي المهووس بفكرة الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لقامت بطرد جميع الأرواح الشريرة النازية من أراضيها منذ فترة طويلة“.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن روسيا لا تسابق الزمن في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، لافتا إلى ضرورة القضاء على النازية بشكل كامل.

وردا على سؤال حول قلق عدد من الأشخاص من تأخير انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ذكر باتروشيف: “نحن لا نطارد مواعيد نهائية محددة، يجب القضاء على النازية بنسبة 100% وإلا فسترفع رأسها بعد سنوات قليلة بشكل أكثر قبحا“.

واعتبر أن توسيع البنية التحتية للناتو في فنلندا والسويد يمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا، مشددًا على أن موسكو سترد على ذلك بالشكل المناسب.