تركيا: دعمنا للقضية الفلسطينية لا يتأثر بتطوير علاقتنا مع إسرائيل

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدينة رام الله، إن دعم بلاده للقضية الفلسطينية لا يتأثر بتطويرها العلاقة مع إسرائيل، بحسب قناة ”تي آر تي“ التركية.

وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الوزارية التركية-الفلسطينية المشتركة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.

وأعلن أوغلو، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، في وقت وصفت الخارجية الفلسطينية زيارة الوزير التركي بأنها ”تاريخية“، وفق ”فرانس برس“.

وتتضمن هذه الاتفاقيات التي أعلن الوزير أوغلو عنها، عقب لقائه نظيره الفلسطيني رياض المالكي، إنشاء منطقة صناعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين في تركيا، ودعم القطاع الزراعي.

وفي إشارة إلى اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية، قال أوغلو في مؤتمر صحفي: ”صدرت الأوامر اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ولا مجال للتملص منها“.

وأكد أن تركيا تسعى إلى توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الفلسطينيين بهدف رفع التبادل التجاري السنوي إلى ملياري دولار.

وقال الوزير التركي إن ”تقوية البنية التحتية الاقتصادية ستؤدي إلى الازدهار“.

من جهته، قال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي مع أوغلو، إنها ”زيارة تاريخية تعكس العلاقة المميزة بين البلدين والتي تأتي بتعليمات مباشرة من الرئيسين محمود عباس ورجب أردوغان، وحققت هذه الجولة نجاحا بامتياز“.

ويأتي الإعلان عن هذا الدعم الاقتصادي التركي للسلطة الفلسطينية في الوقت الذي حث فيه البنك الدولي الشهر الماضي المانحين على دعم السلطة الفلسطينية التي يعاني اقتصادها من التعثر.

ويزور الوزير التركي إسرائيل غدا الأربعاء، في أول زيارة من نوعها منذ حوالي 15 عاما.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير التركي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في محاولة لإعادة العلاقات التي شهدت توترا في السنوات الأخيرة.

وتترافق زيارة الوزير التركي مع تجدد الصدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه داهم جنين واعتقل رجلا مطاردا وضبط بندقيتين من طراز أم 16.

وأمس الإثنين، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، العلاقات الفلسطينية التركية بـ“المتينة“.