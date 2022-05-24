هولندا.. القبض على متّهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا العام 2013، عندما كان عضوا في ميليشيا موالية للرئيس السوري بشار الأسد، كما أعلن مكتب المدعي العام يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأوقف الرجل البالغ 34 عاما، والذي يعيش في هولندا منذ العام 2020 حيث قدم طلب لجوء، في منزله في كركراده (جنوب)، كما أوضح المكتب في بيان.

وأوضح البيان أن المشتبه به الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق في محكمة لاهاي، الجمعة، ”متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“.

كذلك، يشتبه في انضمامه إلى منظمة هدفها ارتكاب جرائم دولية.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به ولد في مخيّم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب حلب، قرب الحدود التركية، مضيفا أنه لم يتم تحديد جنسيته بعد.

كذلك، يشتبه في أنه كان عضوا في ميليشيا لواء القدس الموالية للنظام التي أسست في المخيم والتي تعمل بتعاون وثيق مع الاستخبارات السورية والقوات المسلحة الروسية، وفق بيان مكتب المدعي العام.

وهذه عملية التوقيف الأولى في هولندا لمقاتل موال للنظام يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، على ما أعلن مكتب المدعي العام الهولندي.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

وفي الـ 13 من آذار/ مارس الماضي، تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم داعش المتشدد والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء.

وقال وزراء الخارجية، في مقال مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية وصحيفة ”فيلت الألمانية“، إن ”دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب (في سوريا) من العقاب، ولن تغلب جرائمهم رغبة الشعب السوري في الكرامة والعدالة“.

وفي شباط/فبراير الماضي، دانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية“، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.

وجاءت الإدانة من قبل محكمة جنائية ألمانية في كوبلنز غرب البلاد، وليس من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ لأن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض ضدها.