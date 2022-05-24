إعادة انتخاب تيدروس أدهانوم مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية

أعيد انتخاب الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وهو أول إفريقي يقود منظمة الصحة العالمية، لولاية ثانية، اليوم الثلاثاء، مدتها خمس سنوات، كما أعلن رئيس جمعية الصحة العالمية.

وصوّتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 لصالح استمرار تيدروس في منصب المدير العام لهذه الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، حسبما أفادت ”فرانس برس“.

يشار إلى أن الدكتور تيدروس، الذي خلف في 2017 الصينية مارغريت تشان، يحظى بتقدير شديد خصوصا لدى الأفارقة الذين يرون فيه ”صديقا لأفريقيا“ أتاح تركيز أنظار المجموعة الدولية على القارة، خصوصا في فترة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).