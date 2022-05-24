أمريكا تضيف أفرادا وكيانات على صلة بحماس إلى قائمة العقوبات

صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، اليوم الثلاثاء، مسؤولا ماليا من حماس بالإضافة إلى شبكة موسعة من ثلاثة ميسرين ماليين من حماس وست شركات حققت عائدات للحركة من خلال إدارة محفظة الاستثمار الدولية حسب موقع وزارة الخزانة.

وأضاف موقع الوزارة أن ”مكتب الاستثمار التابع لحماس، الذي تشرف قيادته على هذه الشبكة، يمتلك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، ومجلس الشورى واللجنة التنفيذية لحماس يسيطر ويشرف على المحفظة الاستثمارية الدولية للمجموعة“، وأن ”مكتب الاستثمار هو المسؤول عن الإدارة اليومية لهذه المحفظة الاستثمارية“.