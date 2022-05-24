روسيا تحظر دخول 154 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إلى أراضيها

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنع 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريبا.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان: ”ردًا على القرار الذي اتخذته حكومة بريطانيا العظمى في آذار/ مارس لوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد بأكمله تقريبًا، تم فرض قيود على حق 154 عضوًا في مجلس اللوردات“.

ومن بين الشخصيات المستهدفة وليام هيغ وزير الخارجية السابق المحافظ.

من ناحية أخرى، لم يدرج رجل الأعمال الروسي الأصل يفغيني ليبيديف نجل الملياردير الروسي والعميل السابق في الكاي جي بي ألكسندر ليبيديف، الذي نال لقب لورد مدى الحياة في عام 2020 ما أثار جدلا كبيرا في المملكة المتحدة، على هذه القائمة.

ويضم مجلس اللوردات نحو 800 عضو.

وأضافت أن ”الأشخاص الذين مُنعوا الآن من دخول بلادنا ساهموا في صياغة عقوبات لندن المناهضة لروسيا الرامية لعزل روسيا سياسيًا وتدمير اقتصادها، واستخدموا سلطتهم لإثارة الشعور المعادي لروسيا في بريطانيا، وشجعوا النزعة السياسية المعادية للروس لدى المحافظين البريطانيين“.

وفي نيسان/ أبريل حظرت روسيا دخول 287 عضوا في مجلس النواب ورئيس الوزراء بوريس جونسون والعديد من كبار المسؤولين البريطانيين إلى البلاد.

من جانبها، تؤكد المملكة المتحدة أنها فرضت عقوبات على أكثر من ألف شخص و100 كيان، لا سيما النخبة الحاكمة التي تمثل أكثر من 117 مليار جنيه (137 مليار يورو).