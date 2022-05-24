مقتل 3 جنود أتراك في العراق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا، الثلاثاء، في مواجهات شمال العراق، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد المتمردين الأكراد الأتراك.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ”ثلاثة من رفاقنا الأبطال سقطوا شهداء وأصيب أربعة آخرون … في اشتباك مع إرهابيين في منطقة عملية المخلب-القفل Claw-Lock“، دون تحديد الموقع بدقة.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن مواجهات وقعت بين جنود أتراك ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

يشن حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم العديد من المدنيين.

شنت أنقرة عمليات عديدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به، وتم إطلاق أحدثها باسم ”المخلب-القفل“ في نيسان/أبريل في شمال العراق.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان ”منطقة آمنة“ لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

نفذت أنقرة منذ العام 2016 ثلاث هجمات في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيا كردية تعتبرها أنقرة فرعا من حزب العمال الكردستاني.

وتؤيد تركيا إقامة ”مناطق آمنة“ لإبعاد الميليشيات الكردية عن حدودها وتوطين حوالى 3,7 مليون لاجئ سوري يعيشون حاليا في تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم ”ي ب ك / بي كا كا“.

وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف أردوغان قائلا: ”سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الخميس“.

كما أشار الرئيس التركي إلى أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.