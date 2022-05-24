أمريكا: التدريبات المشتركة لقاذفات قنابل روسية وصينية تظهر عمق تحالفهما

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن تدريبا استراتيجيا لقاذفات قنابل روسية وصينية في شرق آسيا جرى اليوم الثلاثاء يُظهر عمق تحالف الدولتين، وفقا لرويترز .

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إجراء التدريبات المشتركة، وقالت إنها استمرت 13 ساعة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، وشاركت فيها قاذفات استراتيجية روسية من طراز توبوليف تو-95 وطائرات صينية من طراز شيان-اتش 6.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طائرات من القوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية تتبعت الطائرات الروسية والصينية في جزء من التدريبات.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الخطوة هي أول تدريب عسكري مشترك بين الصين وروسيا منذ غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتأتي في نهاية جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة.

وأضاف المسؤول: ”نعتقد أنها تظهر أن الصين تواصل إبداء استعدادها للتحالف الوثيق مع روسيا بما يشمل التعاون العسكري“، مشيرا إلى أن مثل تلك التدريبات يجب أن تكون مخططة من فترة.

وقال المسؤول الأمريكي: ”الصين لن تتخلى عن روسيا. بدلا من ذلك، يظهر التدريب أن الصين مستعدة لمساعدة روسيا في الدفاع عن شرقها بينما تقاتل روسيا في الغرب“.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير، إن تدريبات قاذفات القنابل تشير إلى أن روسيا ستقف مع الصين في نزاعاتها الإقليمية مع الجيران في الشرق وفي بحر الصين الجنوبي.

ولم يتضح إن كانت التدريبات قد تم التخطيط لإجرائها في هذا الوقت لتتزامن مع أول زيارة لبايدن، وهو رئيس، لآسيا حيث زار كوريا الجنوبية واليابان وانضم اليوم الثلاثاء لقادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي (كواد) في قمتهم الثانية وجها لوجه، وهي مجموعة تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا.

وفي السياق ذاته، أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوي، تزامنا مع اجتماع زعماء دول مجموعة ”كواد“ الرباعية.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن اليابان وجهت طائرات نفاثة بعد اقتراب الطائرات الحربية الروسية والصينية من مجالها الجوي.

وأوضح كيشي، في مؤتمر صحفي، أن الخطوة التي اتخذتها روسيا والصين كانت على الأرجح استفزازا من قبل البلدين، خلال المؤتمر الرباعي.

من جهته، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا دون إنذار مسبق.

ودخلت الطائرات الروسية والصينية وغادرت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي عدة مرات خلال اليوم، وفقا لرؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرات التي تضمنت مقاتلات وقاذفات من كل جانب لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاتلات من سلاح الجو؛ ”لتنفيذ إجراءات تكتيكية“ للاستعداد لحالة طوارئ محتملة.