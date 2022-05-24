إقالة وزير خارجية الصومال بسبب شحنة فحم لعمان خالفت عقوبات أممية

أوقف رئيس الوزراء الصومالي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية عن العمل، وقال إن السبب هو التصريح بتصدير شحنة من الفحم لعمان بما ينتهك عقوبات دولية، بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

وحظر مجلس الأمن الدولي مثل تلك الشحنات قبل عقد، لقطع التمويل عن حركة الشباب الصومالية المتشددة، التي لها صلات بتنظيم القاعدة، وتقاتل الحكومة المركزية في الصومال.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، إنه إضافة إلى وقف وزير الخارجية عبدي سعيد موسى علي عن العمل، فقد أمر روبلي ،أيضا، بمراجعة وتحقيق قضائي في سماح الوزارة بتلك الشحنة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية على موقعها الإلكتروني أن ”رئيس الوزراء أصدر،اليوم الثلاثاء ،مرسوماً يقضي بإيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدي سعيد موسى عن العمل بعد توجيهه بالإفراج عن سفينه محملة بالفحم راسية في ميناء صلالة في سلطنة عمان“.

كما ألغى المرسوم الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، وفقا للوكالة الصومالية، توجيهات وزير الخارجية بشأن الإفراج عن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة كونها تنتهك القانونين الوطني والدولي ويشكل تهديدًا على الوطن.

ووجه رئيس الوزراء المدقق العام والأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه الحادثة وتحويلها إلى القضاء.

ولم يتضح، إلى الآن، مصير الشحنة.