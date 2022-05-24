مسؤولان رفيعان في روسيا: حرب أوكرانيا مستمرة

ألمح وزير الدفاع الروسي ورئيس مجلس الأمن القومي النافذ، الثلاثاء، إلى أنه قد يتعين على موسكو القتال لفترة أطول في أوكرانيا لتحقيق أهداف هجومها الذي دخل شهره الرابع.

وقال الوزير سيرغي شويغو، خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في دول كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي السابق وبث التلفزيون مقاطع منه، ”سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق جميع الأهداف، بغض النظر عن المساعدات الغربية الضخمة لنظام كييف وضغط العقوبات غير المسبوق“.

وأكد أن الجهود الروسية لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين ”تؤدي بالطبع إلى إبطاء وتيرة الهجوم، لكن هذا الأمر متعمد“، بحسب فرانس برس.

وقال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا دون أن تتقيد بمهلات زمنية محددة.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مقابلة أجراها باتروشيف مع (أرغومنتي آي فاكتي) أن ”كل الأهداف التي حددها الرئيس سيتم تحقيقها. لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحقائق، بما في ذلك حقائق التاريخ، في صفنا“. وتابع قائلا ”لا نتقيد بمهلات زمنية“.

وقال باتروشيف ”يجب التخلص من النازية تماما وإلا فستعود من جديد خلال سنوات قليلة وحتى بشكل أكثر قبحا“، مكررا الأهداف المعلنة لروسيا من الحملة العسكرية.

وأضاف أن الغرب يستغل أوكرانيا لتحجيم روسيا في ترديد لاتهامات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير الغزو.

وقال باتروشيف ”يبدو أن السيناريو المثالي، بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بأكمله بقيادة الولايات المتحدة، هو صراع محتدم بلا نهاية.

وأضاف ”لو كانت أوكرانيا مستقلة… ولو لم يحكمها نظام الدمى الحالي المهووس بفكرة الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لقامت بطرد جميع الأرواح الشريرة النازية من أراضيها منذ فترة طويلة“.

وأشار إلى أن روسيا لا تسابق الزمن في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، لافتا إلى ضرورة القضاء على النازية بشكل كامل.

وردا على سؤال حول قلق عدد من الأشخاص من تأخير انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة قال باتروشيف “نحن لا نطارد مواعيد نهائية محددة… يجب القضاء على النازية بنسبة 100 في المئة وإلا فسترفع رأسها بعد سنوات قليلة في شكل أكثر قبحا”.

واعتبر باتروشيف أن توسيع البنية التحتية للناتو فى فنلندا والسويد يمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا، مشددا على أن موسكو سترد على ذلك بالشكل المناسب.

وكانت روسيا غزت أوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي وتصف تحركاتها العسكرية هناك بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ لتخليص جارتها ممن تصفهم بالنازيين ونزع سلاحها.

لكن القوات الروسية منيت بانتكاسات كثيرة وخسائر فادحة في حملتها العسكرية المستمرة منذ ثلاثة أشهر.