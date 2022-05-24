بوفدين إلى أنقرة.. فنلندا والسويد تحاولان تسوية الخلاف مع تركيا بخصوص الناتو

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد سترسلان وفدين إلى تركيا، غدًا الأربعاء؛ لمحاولة التوصل إلى حل بخصوص معارضة أنقرة لانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ”نرسل وفدينا إلى أنقرة. سيحدث ذلك غدا كي يستمر الحوار“.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعارض انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، اتصالين هاتفيين بزعيمي البلدين، يوم السبت، وناقش معهما مخاوفه.

وتقول تركيا، إن السويد وفنلندا تؤويان أشخاصا على صلة بحزب العمال الكردستاني وأنصارا لرجل الدين التركي فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.

وذكر هافيستو: ”ندرك أن تركيا لديها بعض المخاوف الأمنية… نعتقد أنه من الممكن تسوية هذه الأمور. قد يكون هناك أيضا بعض المسائل التي لا ترتبط مباشرة بفنلندا والسويد وإنما بأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي“.

كما تحدث أردوغان هاتفيا، يوم السبت، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وأبلغه بأن أنقرة لن تنظر بإيجابية إلى مسعى السويد وفنلندا ما لم تبديا تعاونا واضحا في الحرب على الإرهاب وقضايا أخرى.

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ”ما لم تُراعَ الحساسيات الأمنية“.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد.

وأوضح أردوغان أن ”تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنًا من أجل الناتو تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلًا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة“.

وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقادة الأعمال العالميين في دافوس، اليوم الثلاثاء، إن على أوكرانيا أن تفوز في الحرب التي تخوضها ضد موسكو بما يجعل غزوها إخفاقا استراتيجيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع أكثر من ألفين من قادة الأعمال والسياسيين والخبراء في المنتجع الواقع بجبال الألب، وصفت فون دير لاين قواعد اللعبة الروسية بأنها قادمة مباشرة من قرن آخر.

وقالت إن روسيا ”تعامل ملايين الناس ليس على أنهم بشر وإنما كسكان مجهولي الهوية يتم نقلهم أو السيطرة عليهم أو وضعهم كعازل بين القوات العسكرية، محاولة لدهس تطلعات أمة بأكملها بالدبابات“.

وتابعت: ”يجب أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب، ويجب أن يكون عدوان بوتين فشلا استراتيجيا“.