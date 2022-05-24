هل تخلت أمريكا عن "غموضها الإستراتيجي" بشأن الدفاع عن تايوان؟

رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن ”تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان ضد غزو صيني أثارت ارتباكا، وقد تعني أن الولايات المتحدة قررت التخلي عن الغموض الإستراتيجي بشأن أزمة تايوان“.

وفي تقرير نشرته بعد تصريحات بايدن في طوكيو، مساء أمس الاثنين، أشارت الصحيفة إلى أن ”المراسلين خلال المؤتمر الصحفي فوجئوا بإجابة بايدن“.

وأضافت أن ”سيباستيان سميث، مراسل البيت الأبيض لوكالة الأنباء الفرنسية، قال في تقريره إن تلك الإجابة رفعت بالفعل مستويات الأدرينالين في غرفة المؤتمر الصحفي“، على حد تعبيره.

وقالت الصحيفة ”أحد المعاني المحتملة لتلك الإجابة هو أن أمريكا تخلت عن موقفها الراسخ منذ فترة طويلة بشأن الغموض الإستراتيجي في تايوان.. لكن ربما لم يقدم بايدن وضوحا إستراتيجيا بقدر ما قدمه من ارتباك إستراتيجي“.

الصين الواحدة

ولفتت الصحيفة إلى أن ”الصين تعتبر جزيرة تايوان أراضيها بموجب مبدأ الصين الواحدة، وتقول إنها القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقتها مع واشنطن“.

وتابعت ”هذا هو المكان الذي يأتي فيه الغموض الإستراتيجي.. في حين أن الولايات المتحدة مطالبة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، فإنها لم تتعهد قط بالتدخل عسكريا في صراع مع الصين، لكنها أيضا لم تتعهد قط بالبقاء خارج الصراع“.

واعتبرت الصحيفة أن هذا ”الغموض المتعمد حتى الآن ساعد في ردع الصين عن غزو تايوان، بينما أسهم في ردع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عن إعلان الاستقلال الكامل، وأن أيا من السيناريوهين قد يؤدي إلى أزمة جيوسياسية كبرى“.

جوانب سلبية

وأوضحت الصحيفة أنه ”في العام الماضي، دافع كورت كامبل، منسق السياسة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ عن مبدأ الغموض الإستراتيجي، قائلا إن هناك جوانب سلبية كبيرة للوضوح الإستراتيجي“.

وقالت ”الغارديان“ في تقريرها ”لكن بايدن أظهر نفسه بالفعل أقل ارتياحا مع انتهاج سياسة رمادية مقارنة مع أسلافه، وأصر على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان العام الماضي رغم الفوضى والانهيار الذي أعقب ذلك؛ ما سمح لطالبان باستعادة السلطة.. كما أنه كان يضغط بشأن تايوان لبعض الوقت“.

وفي مقابلة صحفية العام الماضي، بدا بايدن أنه وضع تايوان في فئة البلدان الأخرى ذاتها التي لدى واشنطن التزامات دفاعية واضحة معها، مثل: كوريا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”بعد أن أدلى بايدن بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قال أحد مساعديه إن بيان الرئيس لا يمثل أي تغيير في الموقف الأمريكي الراسخ تجاه الجزيرة، وأن بايدن كان يعني توفير الأسلحة، وليس نشر القوات على الأرض“.

وبدوره، قال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن ”هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن لصالح الوضوح الإستراتيجي بشأن تايوان، والمرة الثالثة التي يحاول موظفو البيت الأبيض التراجع عنها“.

موقف جديد

وأضاف هاس ”من الأفضل تبنيها كموقف أمريكي جديد، وهو موقف يتسق تماما مع سياسة الصين الواحدة، لكنه يغير الطريقة التي ستشرع بها الولايات المتحدة في تنفيذها“.

ورأت ”الغارديان“ أن ما غيّر الحسابات جزئيا قد يكون غزو روسيا غير المبرر والكارثي لأوكرانيا“.

وأضافت ”يعتقد البعض في واشنطن أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بدأ يدرك أنه استخف باستعداد أمريكا للقيادة واستخف بعزيمة ووحدة الغرب.. وتشير معاناة الجيش الروسي في أوكرانيا إلى أن الجيش الصيني لن يقوم بنزهة في تايوان“.