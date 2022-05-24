بكين تأمل من مسؤولة أممية زائرة توضيح "معلومات مضللة" بشأن حقوق الإنسان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تؤدّي زيارة المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى ”توضيح المعلومات المضللة“ حول أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

ومن المقرر أن تزور باشليه الثلاثاء شينجيانغ، الإقليم الصيني المتهمة بكين بأنها تشن فيه حملة قمع شرسة ضد أقلية الأويغور المسلمة، وهي تهمة تنفيها الحكومة الصينية وتصفها بـ“كذبة القرن“.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلته وكالة ”فرانس برس“، إنه خلال لقائه باشليه في غوانغتشو (جنوب) الاثنين، أعرب وانغ ”عن أمله في أن تساعد هذه الزيارة في تعزيز التفاهم والتعاون وتوضيح المعلومات المضللة“.

ولم يأت البيان على ذكر شينجيانغ، الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد والمتهمة بكين باحتجاز أكثر من مليون من أبناء أقلية الأويغور المسلمة فيه داخل ”معسكرات“ لإعادة التأهيل السياسي.

وتنفي بكين صحة هذا الرقم وتؤكد أن الأمر يتعلق بـ ”مراكز تدريب مهني“ تهدف إلى إبعاد الأويغور عن النزعات الانفصالية والجهادية، لا سيما وأن الإقليم شهد في الماضي هجمات عدة.

وباشليه هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005.

وهذه الزيارة هي ثمرة مفاوضات استمرت سنوات مع بكين حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى شينجيانغ.

وتخشى منظمات حقوقية من أن المسؤولة الأممية لن تتمكن من رؤية الوضع في هذه المنطقة بنفسها، كما تخشى أن تستخدم بكين زيارة باشليه لأغراض دعائية.

وقالت المفوضة العليا إثر لقائها وانغ في غوانغتشو ”أتطلع إلى التحاور مع العديد من الأشخاص المختلفين خلال زيارتي. سأناقش قضايا مهمة للغاية وقضايا حساسة. آمل أن يساعدنا هذا في بناء الثقة“.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة ”فرانس برس“ إن باشليه تحدثت الاثنين عبر الفيديو مع رؤساء نحو 70 بعثة دبلوماسية أجنبية في الصين.

ووفقا لهذه المصادر، أكدت باشليه للدبلوماسيين أنها تفاوضت بشأن الوصول إلى مراكز الاحتجاز في شينجيانغ وقد تتواصل مع نشطاء حقوقيين محليين.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين بزيارة باشليه وقال إن رحلتها تتم ضمن ”حلقة مغلقة“ بسبب الجائحة، وإن الجانبين اتفقا على عدم متابعة الصحافيين للزيارة.

وقال وانغ إنه من المتوقع أن تلتقي المسؤولة الأممية بقادة صينيين، وأن تجري ”تبادلات مكثفة مع أشخاص من مختلف القطاعات“، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.