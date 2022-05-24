سقوط مقاتلة إيرانية بمحافظة أصفهان وسط البلاد ومقتل طاقمها

قتل طياران إثر تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن طائرة من طراز F-7 سقطت أثناء تحليقها من قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان في منطقة أنارك (ساحة التدريب الجوي)، وقتل طياران كانا على متنها، موضحة أن أحدهما برتبة رائد يدعى قاسم زماني والآخر ملازم أول يدعى محمد جواد باي.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن النائب السياسي والأمني لحاكم محافظة أصفهان، محمد رضا جان نثاري، قوله إن ”مقاتلة من طراز F7 تحطمت بالقرب من قرية أنارك في مدينة نايين في الساعة 9:30 صباح اليوم“.

ومدينة نايين تابعة لمحافظة أصفهان وسط ايران.

وأضاف نثاري أن ”مهمة هذه المقاتلة كانت التدريب على إطلاق النار“، مشيرًا إلى أن أسباب السقوط وعدد القتلى لا تزال قيد التحقيق.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن المقاتلة التي تحطمت تابعة للجيش الإيراني وانطلقت من قاعدة الثامنة للقوات الجوية للقيام بعمليات تدريب.

وأضافت الوكالة بحسب مصادر مطلعة في محافظة اصفهان ”سقوط هذه المقاتلة جاء نتيجة حدوث خلل فني أثناء المهمة“.