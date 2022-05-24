الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"‎‎

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا ”ولو غدا“ ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الاثنين ”تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول“.

وأضاف ”من المهم … الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي… وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس“.

وقال زيلينسكي ”لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا… نحن مستعدون للتبادل ولو غدا“.

وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و“العديد من البلدان“ في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.

وقال إن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا، ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إنه ”مستعد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب“.

وقال زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، إن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها.

وأضاف أن ”أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين“.

وأكد زيلينسكي خلال المنتدى أنه يجب على العالم زيادة العقوبات على روسيا لردع الدول الأخرى عن استخدام ”القوة الغاشمة“ لتحقيق أهدافها.

وأرسلت روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم الـ24 من فبراير/ شباط في ما سمّته ”عملية خاصة“ لتجريد جارتها من السلاح واجتثاث القوميين الخطرين- وهي مزاعم نفتها كييف والدول الغربية باعتبارها ذرائع واهية للاستيلاء على الأراضي.

وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو المقاتلين الانفصاليين.