لافروف: سندرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، إن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب، وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، لكنها ستركز على تعزيز علاقاتها مع الصين.

وقال لافروف في خطاب، بحسب نص نُشر على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت: ”إذا أرادوا (الغرب) عرض شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسننظر بجدية فيما إذا كنا سنحتاجه أم لا“.

وأضاف أن هدف موسكو الآن هو تعزيز علاقاتها مع الصين.

وقال لافروف: ”بما أن الغرب تبنى الآن وضع دكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع“.

والجمعة، اتهم لافروف الاتحاد الأوروبي بأنه تحول إلى طرف ”عدواني وذي نزعة حربية“ في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في دوشانبي بطاجيكستان، إن ”الاتحاد الأوروبي تحول من منصة اقتصادية بناءة كما تم إنشاؤه، إلى طرف عدواني وذي نزعة حربية يكشف منذ الآن عن تطلعاته خارج القارة الأوروبية“.

وأضاف أن ”رغبة كييف في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي ليست أمرا بسيطا“، حسبما نقلت عنه ”فرانس برس“.

ودان الوزير الروسي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت الهند في نهاية نيسان/أبريل؛ بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذا البلد الذي يظهر حياده في مواجهة النزاع.

وقالت فون دير لايين حينها إن ”نتيجة الحرب (في أوكرانيا) لن تحدد مستقبل أوروبا فحسب، بل ستؤثر بشكل عميق على منطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضًا“.

وتعتبر موسكو الحلف الأطلسي، عدوها القديم في الحرب الباردة، تهديدًا وجوديًا. وقد بررت هجومها في أوكرانيا خصوصا بطموحات كييف للانضمام للناتو وبتلقي جارتها الدعم السياسي والعسكري من الغرب.

هذا وتعهد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (520 مليون دولار)، وذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في شمال ألمانيا.

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا إلى ملياري يورو منذ بدء الغزو الروسي.