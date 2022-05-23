أوكرانيا.. أوامر باعتقال الرئيس السابق يانوكوفيتش بتهمة "الخيانة"

أصدرت محكمة أوكرانية، يوم الإثنين، أمرا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة بسبب اتفاق وقعه عام 2010 يمدد عقد استئجار روسيا منشآت بحرية في شبه جزيرة القرم.

ويُعرف هذا الاتفاق على نطاق واسع في أوكرانيا باسم ميثاق خاركيف، وهو يسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في القرم، على ما أوردت ”رويترز“.

وكان قد حُكم على يانوكوفيتش بالفعل بالسجن 13 عاما غيابيا بتهمة الخيانة.

وارتبطت تلك القضية برسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول آذار/مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام في أوكرانيا.

وفر يانوكوفيتش إلى روسيا في 2014 بعد احتجاجات حاشدة.

ولم يتسن الوصول إلى يانوكوفيتش للتعليق، حيث سبق أن نفى جميع الاتهامات الموجهة له.

وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت، اليوم الإثنين، باعتقال يانوكوفيتش، لأن ميثاق خاركيف قد مكن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها في عام 2014.

وأضافت المحكمة أن أفعال يانوكوفيتش خرقت الدستور و“قوضت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادي والدولي، وقدمت مساعدة لدولة أجنبية“.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من غزو روسي بدأ في 24 شباط/فبراير الماضي.

ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القوميين المتطرفين المناهضين لموسكو.

وترفض أوكرانيا وحلفاؤها ذلك ويصفونه بأنه ذريعة لا أساس لها للحرب التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أوكرانيا وشردت الملايين ودمرت مدنا.

وكان بوتين اشترط بعد أيام من بدء غزو بلاده لأوكرانيا ”الاعتراف بالقرم كأرض روسية، وإعلان ”حياد“ كييف، وتخلي كييف عن ”نازيتها“ لوقف الحرب“.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ”غير مستعد للتنازل“ عن أي جزء من بلاده مقابل السلام.

وأكد زيلينسكي، في تصريحات لقناة ”بي بي سي“ البريطانية، أنه لن يعترف أبدًا بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، رغم ضم شبه الجزيرة من قبل موسكو منذ عام 2014.