إسرائيل.. "الليكود" يؤجل طرح قانون لحل الكنيست

أعلن حزب ”الليكود“ الإسرائيلي، يوم الإثنين، أنه لن يصوت هذا الأسبوع على طرح قانون حل الكنيست، على خلفية عدول النائبة غيداء الزعبي عن قرارها بالاستقالة، والتصويت مع الائتلاف.

وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم ”الليكود“ بخطوة طرح القانون للتصويت عليه، وذلك في أعقاب عودة القائمة الموحدة للائتلاف والتصويت معه في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا.

وأبلغ رئيس الحزب، ياريف ليفين، أعضاء الكنيست أن ”قانون حل (البرلمان) لن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع“.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومع إعلان عضو الكنيست غيداء ريناوي الزعبي استقالتها من الائتلاف، ”ناقشت المعارضة ما إذا كانت ستقدم مشروع القانون من أجل حل الكنيست وقيادة إسرائيل إلى الانتخابات“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”من أجل حل الكنيست، يجب أن يجتاز الاقتراح جميع القراءات الأربع في الكنيست بكامل هيئتها“.

وأضافت أنه ”بعد عودة عضو الكنيست الزعبي للائتلاف في أعقاب لقائها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، تخلى الليكود عن تقديم مشروع قانون حل الكنيست مرة جديدة“.

في السياق، دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت أحزاب المعارضة إلى ”تأييد مشروع القانون الذي ينص على تمويل جزئي للدراسة الأكاديمية لجنود مقاتلين مسرحين“.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية عن بينيت قوله إن ”تمرير القانون أهم من أي اعتبارات سياسية“.

وتابع: ”أنا على قناعة بأن هناك عددا من النواب من المعارضة يغلبون أمر ضميرهم على الاعتبارات السياسية الضيقة، من لديه ضمير يمكن أن يتغيب عن التصويت مما يتيح لنا تمرير القانون“.

ورفض ”الليكود“ دعم القانون بصيغته الحالية، وطالب بأن تكون نسبة التمويل كاملة.

في حين طالب الوزير لابيد بالتصويت لصالح مشروع القانون، قائلاً إن ”كل من يصوت ضد القانون يصوت ضد مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي“.

وفي 19 أيار/مايو الجاري، أعلن ”الليكود“ بقيادة بنيامين نتنياهو عزمه طرح قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى الأربعاء المقبل، وذلك في أعقاب استقالة عضو الكنيست غيداء ريناوي من حزب ”ميرتس“، قبل أن تتراجع عنها.

ولفتت صحيفة ”معاريف“ إلى أنه من أجل حل الكنيست، يجب تمرير القانون الذي سيتم طرحه من قبل ”الليكود“ في أربع قراءات أولية بأغلبية بسيطة، وفي ثلاث قراءات بأغلبية 61 عضو كنيست.

وقالت إنه ”في الوقت الحالي، أعلن جميع أعضاء المعارضة أنهم سيدعمون قانون حل الكنيست، بما في ذلك القائمة المشتركة“.

وبحسب قناة ”كان“، فإنه ”حسب القانون إذا جرى حل الكنيست، سيتم تحديد موعد الانتخابات التالية، التي ستُجرى في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر بعد الحل“.