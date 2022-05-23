ناشطة بريطانية: وقعت على اعتراف كاذب لإطلاق سراحي من سجن إيراني

كشفت الناشطة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري، الاثنين، أن قوات الحرس الثوري الإيراني أجبرتها على التوقيع على ”اعترافات كاذبة“ قبل الإفراج عنها، في منتصف مارس/آذار الماضي.

وأطلقت السلطات الإيرانية سراح نازنين زاغري، والناشط آنوشه عاشوري، بعد ست سنوات من السجن في طهران.

وجاءت الخطوة الإيرانية بعدما أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع لندن لتسديد الديون لطهران.

وعملت زاغري صحافية لمؤسسة ”تامسون رويترز“ البريطانية، قبل اعتقالها بإيران في أبريل/نيسان 2016 بتهمة التجسس، من قبل استخبارات الحرس الثوري في مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، حيث كانت تقصد العودة إلى لندن.

وقالت زاغري، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن ”الحرس الثوري أجبرها على التوقيع على اعتراف كاذب عن التجسس في اللحظات الأخيرة قبل إطلاق سراحها“.

وأضافت أن ”هذا كان أحد شروط الإفراج عنها، وأن دبلوماسيًا بريطانيًا كان موجودًا في المطار عندما سلمها عناصر الحرس الثوري نص الاعتراف الكاذب، وقالوا إنه لا يحق لها مغادرة البلاد إلا إذا وقعت على الاعتراف“.

وأردفت زاغري أن ”السلطات الإيرانية صورت عملية توقيع الاعتراف القسري، واستخدمت الاعترافات الملفقة بالإكراه كأداة للدعاية“، مؤكدة أنها ”واثقة من أن إيران ستنشر يومًا ما هذه الاعترافات الملفقة“.

وشددت على أن ”هذه الاعترافات لا قيمة لها، والسلطات الإيرانية فقط هي التي تريد إظهار مدى رعبها وتفعل ما تريد ”، متسائلة: ”لماذا لم تطعن الحكومة البريطانية في تصرف السلطات الإيرانية لإجبارها على توقيع اعترافات قسرية كاذبة؟“.

من جهتها، قالت عضوة البرلمان البريطاني توليب صديق، وهي من المنطقة نفسها التي تعيش فيها الناشطة زاغري، إن ”هذا يثير تساؤلات جدية للحكومة البريطانية“، مضيفة أنه ”على وزير الخارجية البريطاني أن يشرح أمام البرلمان ما إذا كان يعرف أي شيء عن هذا الاعتراف القسري وما هي العواقب في المستقبل“.

وتسلمت إيران حوالي 530 مليون دولار من الديون المترتبة على بريطانيا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية، وهو عقد تم توقيعه منذ أكثر من أربعة عقود بين نظام محمد رضا بهلوي والحكومة البريطانية آنذاك.