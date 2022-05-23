إيران.. احتجاجات على تأخر إنقاذ محاصرين تحت مبنى منهار في "عبادان"

احتج عشرات الأشخاص، يوم الإثنين، في مدينة عبادان العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، على تأخر السلطات في إنقاذ أشخاص لا يزالون تحت أنقاض مبنى تجاري انهار في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا وهم يهتفون في مسيرة احتجاجية أمام المبنى المنهار لمدينة عبادان: ”اليوم حداد، اليوم حداد، عبدان بلا مالك“.

ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد مردم در تجمع اعتراضی، شعار می‌دهند: "عزاعزاست امروز، روزعزاست امروز، آبادان بی‌صاحب، صاحب عزاست امروز". pic.twitter.com/F3Ut3jiSeJ — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 23, 2022

وفي سياق متصل، ذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني أن ”قوات من مكافحة الشغب انتشرت حول المبنى التجاري الذي تعرض للانهيار“.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة به قولها إنه صدرت أوامر حول ”إعلان حظر تجول في وسط مدينة عبادان“.

بدوره، كشف الصحفي في محافظة خوزستان ”سعيد حافظي“، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أنه تم نشر وحدة خاصة وشرطة مكافحة الشغب حول المبنى بعد ساعات من انهيار برج ”متروبل“ في مدينة عبادان.

وأضاف أن ”هناك حظر تجول في وسط المدينة“.

وكان قد غرد في وقت سابق بأنه ”يتم إرسال وحدة خاصة وشرطة مكافحة التمرد إلى عبادان من محافظة خوزستان“.

وأشار إلى أن ”مدينة عبادان بحاجة إلى إغاثة وممرضين وسيارات إسعاف ودم في الوقت الحالي“.

وفي سياق آخر، أعلن وحيد شعباني مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان، في حديثه لوكالة أنباء ”تسنيم“، ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى التجاري إلى 5.

وكان مسؤولون في المدينة تحدثوا عن إصابة العشرات من العاملين في المبنى التجاري بجروح.

وقالت السلطات المحلية إنها ”لا تزال تبحث عن 80 شخصاً تحت الأنقاض، في حين أرسلت الحكومة في طهران عدداً كبيراً من فرق الإنقاذ للمساعدة في الوصول إلى المفقودين“.

وطالب حاكم مدينة عبادان ”إحسان عباس بور“ المواطنين بمغادرة المكان لتسهيل عمليات الإنقاذ والإغاثة، وكذلك لاحتمال سقوط مبانٍ مجاورة للمبنى التجاري الذي تعرض للانهيار.

كما طلب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي من محافظ خوزستان استخدام كافة السبل للتعامل الفوري مع الضحايا وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.

وأعلن مسؤولون قضائيون في عبادان، الاثنين، اعتقال المقاول وصاحب المبنى التجاري، في حين قالت وسائل إعلام تابعة للحركة أن ”المبنى لم يكن مرخصاً في عملية البناء“.