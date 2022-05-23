ليتوانيا تعلن سحب سفيرها من روسيا مطلع يونيو

قررت ليتوانيا، اليوم الاثنين، سحب سفيرها من روسيا اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران المقبل، دون الكشف عن تعيين سفير بديل، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي، نقلته وكالة ”رويترز“.

وطردت ليتوانيا، وهي إحدى دول البلطيق، المبعوث الروسي في 4 أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية الحرب في أوكرانيا والمزاعم التي يتهم الجنود الروس بارتكابها في بوتشا، وقالت الحكومة الليتوانية في ذلك الحين إنها تعتزم خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس للصحفيين حينها إنه ”ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تتمتع بالسيادة، والفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في مدن أوكرانية محتلة من بينها بوتشا، قررت الحكومة الليتوانية تقليص التمثيل الدبلوماسي، بالتالي سيتوجّب على سفير روسيا المغادرة“.

واعتبر أن ”ما حدث في مدينة بوتشا مجزرة وجريمة حرب“.

واليوم الإثنين، قال دبلوماسي روسي بالبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه استقال بسبب عدم موافقته على غزو موسكو لأوكرانيا، في استقالة سياسية نادرة من نوعها بسبب الحرب، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقال بوريس بونداريف، الذي يعرف نفسه على موقع ”لينكد“ بأنه قنصل بالبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ومختص بالحد من التسلح لرويترز، ”توجهت إلى البعثة مثلما أفعل كل صباح يوم إثنين، وقدمت طلب استقالتي ثم ذهبت“.

وأضاف: ”بدأت في التفكير في ذلك قبل بضع سنوات، لكن نطاق هذه الكارثة دفعني للتنفيذ“، مشيرا إلى غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير/ شباط.

وكان بوريس بونداريف أعلن على ”لينكد“ في وقت سابق تركه لعمله.

وكتب: ”تعلمت لأصبح دبلوماسيا، وأعمل دبلوماسيا منذ 20 عاما. أصبحت وزارة الخارجية الروسية منزلي وأسرتي. لكنني لم يعد بإمكاني مواصلة المشاركة في هذا العار الدموي غير المبرر على الإطلاق“.

وكثف الجيش الروسي هجماته في منطقة دونباس شرق أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وأعلن الاستيلاء على مصنع آزوفستال في ماريوبول، آخر معقل للمقاتلين الأوكرانيين في المدينة الروسية.

وبعد قرابة 3 أشهر من المقاومة الشرسة، استسلم المقاتلون الأوكرانيون الذين حصنوا أنفسهم في مصنع للحديد الصلب الذي أطلق عليه اسم ”قلعة ماريوبول“.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة الماضية، إجلاء قواتها آخر المقاتلين الأوكرانيين من آخر معقل للمقاومة في المدينة.