إيران تعلن العثور على "أدلة" بشأن منفذي اغتيال عقيد بالحرس الثوري

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، اليوم الإثنين، إن وزارة المخابرات والحرس الثوري وقوات الشرطة عثروا على أدلة بشأن منفذي اغتيال العقيد في قوات الحرس الثوري حسن صياد خداياري.

وذكر ذو النوري في حديثه لوكالة أنباء ”خبر أون لاين“: ”لقد عثرت وزارة المخابرات والحرس الثوري الإيراني والشرطة على أدلة حول مهاجمي العقيد حسن صياد خداياري، وسيتم اعتقال المنفذين قريباً“.

وجدد النائب الإيراني اتهامه لإسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وقلل ذو النوري من وقع عملية الاغتيال التي نفذها شخصان يستقلان دراجة نارية أمس الأحد، وقال إن ”أي سائق دراجة نارية يتجول في المدن، إذا كان يحمل بندقية يمكنه فعل ذلك ولا يحتاج إلى شجاعة“.

وتابع: ”هذا الاغتيال الأعمى جريمة خطيرة وسيعوض عنها بلا شك، لأنهم (الإسرائيليون) تجاوزوا الخطوط الحمراء ويمكنهم التأكد من الانتقام“.

وبحسب وكالة أنباء ”تسنيم“، أطلق راكبان يستقلان دراجة نارية، النار وأصابا العقيد في قوات الحرس الثوري حسن صياد خداياري بخمس رصاصات أثناء وجوده داخل سيارته الشخصية بالقرب من منزله شرق العاصمة طهران.

ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي اغتيال حسن صياد خداياري بأنه عمل نفذته ”جماعات الغطرسة العالمية“، مضيفاً أن ”الانتقام لدمائه قضية حتمية لا مفر منها“.

ودعا الرئيس الإيراني إلى ”متابعة جادة من قبل المسؤولين الأمنيين“ في مؤتمر صحفي عقده في مطار مهرآباد قبل سفره إلى سلطنة عمان.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إن العقيد خداياري ”استُهدف من قبل عملاء المخابرات الإسرائيلية“، مضيفاً أن منفذيها ”سيعاقبون على أفعالهم الإجرامية“.

وفي الأدبيات الرسمية الإيرانية، ”الغطرسة العالمية“ هي مصطلح يستخدمه المسؤولون الحكوميون للإشارة إلى الدول الأجنبية المنافسة لهم منها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، قال أحمد وحيدي وزير الداخلية الإيراني، إنه ”تم تشكيل لجنة بالتعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية، وأن القضية قيد التحقيق“.

وكان نائب وزير الداخلية الإيراني، الجنرال مجيد مير محمدي، حمّل الإثنين، إسرائيل مسؤولية الاغتيال، محذراً من ”الانتقام الشديد“.

وقال الجنرال مير محمدي ”إن ”اغتيال العقيد خداياري تم بالتأكيد من قبل النظام الصهيوني والمجرمين يجب أن يكونوا مستعدين لصفعة قاسية تقوم بها إيران“.

وأضاف: ”هذا العمل قام به بالتأكيد النظام الصهيوني وهم واثقون من أن انتقامًا شديدًا ينتظرهم، لأن انتقامنا سيكون لدرجة أنهم سيندمون على أفعالهم“.