ضغوط صينية تحول دون انضمام تايوان لجمعية منظمة الصحة العالمية

حالت ضغوط صينية، دون انضمام تايوان لجمعية منظمة الصحة العالمية، حسبما أفادت الأخيرة في بيان.

وقالت الجمعية، إنه ”تم اليوم الإثنين رفض محاولة من تايوان لحضور الاجتماعات السنوية بعد حملة ضغط دبلوماسي من الصين“، لعزل الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وذكر أحمد روبله عبدالله، رئيس جمعية الصحة العالمية، ووزير الصحة في جيبوتي في بيان أنه ”لن يتم إدراج اقتراح أرسلته 13 دولة عضوا في منظمة الصحة العالمية، للسماح لتايوان بالانضمام كمراقب ضمن الجدول الرسمي للجمعية“.

وعبرت وزارة الخارجية التايوانية من جهتها، عن ”أسفها العميق واستيائها من القرار“.

وأضافت في بيان أن ”استغلال الصين المتكرر للسياسة لتخطي المصلحة العامة للأمن الصحي العالمي، والإضرار بصحة الشعب التايواني وحقوق الإنسان، هو أمر غير مقبول لوزارة الشؤون الخارجية“.

وأشارت إلى أن ”هذا الاستبعاد أضر بجهود منظمة الصحة العالمية لمكافحة كوفيد-19، وتم السماح لها بحضور بعض اجتماعات المنظمة الفنية“.

وقال أحمد روبله عبدالله، إن ”قرار رفض طلب تايوان جاء بعد توصية من اللجنة العامة التي ناقشت المقترح أمس الأحد في اجتماع مغلق“.

وذكر سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف قبيل صدور القرار أن ”الأسس السياسية والقانونية لمشاركة تايوان في جمعية الصحة العامة ليست موجودة… هذا التلاعب السياسي لن يقابل إلا باعتراض كل الأطراف“.

وأبدت الولايات المتحدة وبريطانيا مساندتهما لضم تايوان لمثل تلك الاجتماعات.

وتايوان مستبعدة من أغلب المنظمات الدولية والعالمية بسبب اعتراضات بكين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها بموجب سياسة ”الصين الواحدة“، وتقول إنها الأمر الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها بالولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون مستعدا لاستخدام القوة للدفاع عن تايوان، لكن أحد مساعديه قال إن هذه التصريحات لا تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وبدت تصريحات بايدن، التي أدلى بها في أول زيارة يقوم بها إلى اليابان منذ توليه منصبه وبينما كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يقف بجانبه، مخالفة للسياسة الأمريكية القائمة التي يطلق عليها الغموض الاستراتيجي في موقفها من تايوان.

ورد الرئيس على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا ما هاجمتها الصين قائلا: ”نعم“.