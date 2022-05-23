في كتاب جديد.. مستشارة سابقة لترامب تشن هجوما حادا على جاريد كوشنر

وصفت مستشارة سابقة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر بأنه ”ذكي وحاسوب يفهم في الإيماءات، والنظرات المريبة ولا يرى أن هناك موضوعا خارج نطاق خبرته“.

جاءت هذه الانتقادات في كتاب جديد لكيليان كونواي زميلة كوشنر في دائرة مستشاري الرئيس السابق ترامب، بعنوان ”ها هي الصفقة Here’s the Deal“.

ونقل موقع ”ذا هيل“ الأمريكي من كتاب كونواي المقرر طرحه يوم الثلاثاء في الأسواق، وصفها لصهر الرئيس السابق كوشنر بأن لديه إحساسًا مطلقًا بالسلطة لكنه بقي خارج المساءلة عن كوارث تغيير الموظفين أو الاختراقات التشريعية.

وبحسب ما ورد في كتاب المستشارة الأمريكية كونواي: ”لم يكن هناك أي موضوع يعتبره كوشنر خارج نطاق خبرته، وحتى لو حصل هجوم من طرف سكان المريخ فإنه قادر على تجيير ذلك لحساب محفظته المتضخمة باستمرار“.

يذكر أن ترامب قام بتعيين صهره جاريد كوشنر مستشارًا له، وأوكل إليه الكثير من المهام المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك مواجة وباء كورونا.

ومما ورد في كتابها في إطار انتقادها لكوشنر قالت كونواي: ”لقد أخطأ كوشنر في قراءة الدستور في أحد الجوانب الحاسمة، معتقدًا أن كل السلطات التي لم تُمنح للحكومة الفيدرالية كانت محفوظة له“.

وأشار التقرير إلى أن ”جورج كونواي، زوج كيليان، هو من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب“.

ولم تستثن المؤلفة ابنة ترامب، إيفانكا، من انتقاداتها.

كما كشفت أن دونالد ترامب كان أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فكر بالانسحاب لكنها أجابته قائلة إنه ”في الواقع لا يمكنك ذلك، إلا إذا كنت تريد التنازل عن الأمر وإلقاء كل شيء على هيلاري“، في إشارة إلى هيلاري كلينتون منافسته آنذاك في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

المستشارة السابقة كيليان كونواي أخبرت الرئيس السابق بقولها: ”أعلم أنك لا تحب أن تخسر، لكنني أعلم أيضًا أنك لا ترغب في الاستقالة“.

وأضافت المستشارة الأمريكية السابقة، أنها أبلغت دونالد ترامب، المرشح لموقع الرئاسة آنذاك، أن كلماته حول شريط نشر عن التحرش بالنساء كانت ”مقززة“ و ”بغيضة“.