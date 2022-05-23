تقرير: اغتيال خدائي قد يكون "تصفية حسابات" بين إسرائيل وإيران

ألمحت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إلى احتمالية وقوف إسرائيل خلف عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن خدائي، مشيرة إلى أن العملية قد تكون ”تصفية حسابات“ بين تل أبيب وطهران.

وقتل العقيد حسن صياد خدائي -وهو ضابط وصف بـ“الكبير“ في الحرس الثوري الإيراني- أمس الأحد، في طهران بواسطة مسلحين، أطلقوا عليه خمس رصاصات أودت بحياته.

واتهم مسؤول إيراني، يوم الإثنين، إسرائيل، بالوقوف خلف اغتياله، متوعدا بـ“الانتقام“.

ولم تنف ”يديعوت أحرونوت“ الاتهامات الإيرانية، مؤكدة في الوقت ذاته أن إسرائيل ”صعدت من عملياتها ضد الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ليس في سوريا وحدها، إنما في إيران أيضا“.

وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير لها، أن ”العمليات النوعية“ ضد الحرس الثوري، تشمل ”الاغتيالات واستهداف قواعد الطائرات المسيرة“.

تصفية حسابات

واعتبر التقرير أنه ”في حال صحة الرواية الإيرانية (حول مسؤولية إسرائيل عن اغتيال خدائي)، فإن الحديث يجري عن إنجاز هائل إضافي تحقق بالأمس“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاغتيال ”قد يكون في إطار تصفية حسابات إسرائيلية عقب كشف مخططات إيرانية لضرب سلسلة من الأهداف الإسرائيلية، تشمل القنصل الإسرائيلي في تركيا“.

ولفتت إلى أن ”الإدارة الأمريكية كانت قد طالبت إسرائيل بالامتناع عن استهداف البرنامج النووي الإيراني، في وقت تواصل فيه طهران إحراز تقدم نحو امتلاك السلاح النووي“.

ونوهت الصحيفة إلى أن ”العقيد صياد خدائي، كان المسؤول عن الأنشطة الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم، والتي تم إحباطها بالفعل، ومنها محاولات في قبرص وكولومبيا وكينيا وتركيا“.

وتابعت أنه ”كان جزءا من ذراع العمليات الخاص بفيلق القدس التابع للحرس الثوري“، وأنه ”كان قد أرسل قبل خمسة أشهر تاجر مخدرات إيراني لاغتيال القنصل الإسرائيلي في إسطنبول“.

ليس صدفة

ورأت ”يديعوت أحرونوت“ أن ”اغتيال خدائي يشكل ضربة كبيرة إضافية لمنظومة الأمن الإيرانية“، لافتة إلى أن ”التوقيت لم يكن صدفة“.

وأوضحت أن ”توقيت عملية الاغتيال جاء في فترة يفكر فيها الأمريكيون في إخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية“، مضيفة: ”رغم أن الخطوة لم تحدث، لكن ثمة انطباع في إسرائيل أن هناك قابلية لتغيير الموقف الأمريكي“.

وأشار التقرير إلى أن ”آخر اغتيال نسب للموساد الإسرائيلي، يخص مدير البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده، والذي تم اغتياله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وذلك بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني/ يناير 2020 بواسطة الأمريكيين“.

ورأت أن ”اغتيال زاده وسليماني شكلا صفعة كبيرة لإيران، كما شكل اغتيال زاده ضربة للبرنامج النووي الإيراني، ومنذ ذلك الحين تجد طهران صعوبة في العثور على بديل جيد له“.

ولفتت الصحيفة إلى ”عمليات أخرى نسبت للموساد تسببت في تعطيل التقدم على صعيد البرنامج النووي الإيراني، حيث خرجت العام الماضي تسريبات تحدثت عن مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل بالكف عن استهداف البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما في ظل المفاوضات النووية مع طهران“.

ومع أن الصحيفة أشارت إلى ”تراجع العمليات التي تستهدف برنامج إيران النووي“، إلا أنها لم تستبعد أن تكون إسرائيل قد ”كثفت من عملياتها ضد الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجية فيلق القدس، سواء في سوريا أو داخل طهران“.

وأضاف التقرير أن ”الجيش الإسرائيلي كثف عملياته ضد أهداف إيرانية في سوريا، بما في ذلك العملية الأخيرة التي نسبت لإسرائيل، يوم الجمعة الماضي، والتي تتعلق بهجوم استهدف مطار دمشق، فضلا عن عملياتها التي ترنو إلى إبعاد فيلق القدس قدر الإمكان عن الجولان“.

وكشفت ”يديعوت أحرونوت“ عن ”إشارات إسرائيلية وجهت بشكل أو بآخر لبعض القيادات السورية العسكرية الجديدة التي تولت مناصب خلفا لقيادات سابقة، بأن ثمة مصلحة مشتركة بين الجيشين السوري والإسرائيلي بشأن إخراج إيران من الأراضي السورية“.

وبينت أن ”اغتيال العقيد صياد خدائي يندرج تحت نفس النظرية، إذ كان قائدا كبيرا في الحرس الثوري، وأشرف على قوات تم إرسالها إلى سوريا، كما أنه كان في الماضي مساعدا للجنرال قاسم سليماني، إضافة إلى إشرافه على ميليشيات شيعية وحلقة وصل بين طهران وقيادة حزب الله اللبناني“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ”الجيش الإسرائيلي رفع حاليا حالة التأهب نظرا للتهديدات التي أتت من طهران“، لافتة إلى أن ”ثمة استعداد حاليا لاحتمال الرد الإيراني“.

وحمل نائب وزير الداخلية الإيراني الجنرال مجيد مير محمدي، إسرائيل، مسؤولية اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي، متوعدا بـ“الانتقام الشديد“.

وقال الجنرال مير محمدي في حديث نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا)، إن ”اغتيال العقيد خدائي تم بالتأكيد من قبل النظام الصهيوني والمجرمين، ويجب أن يكونوا مستعدين لصفعة قاسية تقوم بها إيران“.

وأضاف: ”هم واثقون من أن انتقاما شديدا ينتظرهم.. انتقامنا سيكون لدرجة أنهم سيندمون على أفعالهم“.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعهد، يوم الإثنين في طهران، بينما كان يغادر إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية، بـ“الثأر لدماء خدائي“.

وأضاف رئيسي: ”الانتقام لدماء صياد خدائي قضية حتمية لا مفر منها، ولا شك أن يد الغطرسة العالمية يمكن رؤيتها في هذا الاغتيال“.