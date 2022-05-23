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رئيسي يصل مسقط ويجري مباحثات مع سلطان عمان
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 8:48 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 9:05 GMT

رئيسي يصل مسقط ويجري مباحثات مع سلطان عمان

استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى مسقط في زيارة رسميّة تستغرق يوما واحدا، وفق ما أوردته وكالة

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المصدر: فريق التحرير

استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى مسقط في زيارة رسميّة تستغرق يوما واحدا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الرئيس الإيراني عقد فور وصوله جلسة مباحثات رسمية بقصر ”العلم“، مع سلطان عمان، استعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط الشعبين العماني والإيراني بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.

ومن المقرر توقيع عدة وثائق للتعاون الاقتصادي بين الرئيس الإيراني ونظيره العماني، كما سيلتقي رئيسي، مع الإيرانيين المقيمين في العاصمة العمانية مسقط ورجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد، وخامس زيارة خارجية لرئيس الجمهورية الإيرانية في الشهور التسعة الأولى للحكومة الـ 13.

يذكر أن وفدا من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا هذا البلد الأسبوع الماضي لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.

ووصل رئيسي إلى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية ”حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية“، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكان سلطان عمان قد وافق، يوم الخميس، على اتفاقية النقل البحري الموقعة بين البلدين في 2020، التي تهدف لتعزيز التجارة البينية وحركة السياحة وربط الموانئ.

وشهدت الأيام الماضية حراكا واسعا بين مسؤولي البلدين تمهيدا لزيارة رئيسي التي ستشهد توقيع وتفعيل العديد من الاتفاقيات بين الجانبين، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء العمانية.

من جهته، ناقش وزير النقل والمواصلات والاتصالات العماني سعيد المعولي، أمس الأحد، مع وزير النقل وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي، تفعيل اتفاقيات الربط البحري وزيادة الحركة الجوية بين البلدين.

ووافقت هيئة الطيران المدني العماني مبدئيا على تشغيل الطيران الإيراني (Iran Air) وخطوط ”كارون“ الجوية (Karun Airlines) لرحلات مباشرة بين مطارات عمان وإيران.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها في موقع ”تويتر“: ”من المؤمل أن تدشن شركتا الطيران رحلاتهما قريباً“.

وكان المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أعلن مؤخرا أن بلاده ”تجهز خطوات كبرى لتطوير العلاقات الإيرانية الخليجية“، مؤكدا أن ”التعاون والمناقشات الإقليمية المهمة يجب أن يرافقها حوار سياسي وحلول سياسية“.

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