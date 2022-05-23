بايدن: بوتين يجب أن يدفع "ثمنا طويل الأمد".. والصين "تلعب بالنار"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن ”يدفع ثمنا طويل الأمد“، على خلفية غزو أوكرانيا، معتبرا في الوقت ذاته أن الصين ”تلعب في النار“ في ملف تايوان.

جاء تصريح بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في طوكيو.

وأضاف بايدن: ”بوتين يحاول القضاء على الهوية الأوكرانية، ويجب أن يدفع الثمن لفترة طويلة“، وفقا لـ“رويترز“.

وبشأن ملف تايوان، حذر الرئيس الأمريكي، من أن بكين ”تلعب بالنار“، مؤكدا أن واشنطن ”ستساعد في الدفاع عن تايوان بوجه غزو صيني“.

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، أعلن بايدن ”هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا“.

وتابع: ”كنا موافقين على سياسة صين واحدة، ولكن فكرة أن تؤخذ تايوان بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة“.

وفي مستهل زيارته إلى اليابان، أكد بايدن لرئيس وزراء اليابان، أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن طوكيو وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

كما أكد أنه يؤيد أن تصبح اليابان عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لإجراء إصلاحات على مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا منهم خمسة أعضاء دائمين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

شراكة اقتصادية

وفي الجانب الاقتصادي أعلن بايدن، الإثنين، إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان، لكن من دون الصين التي تنظر بريبة إلى هذا المشروع.

ولا يُعد ”الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ“ اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

في المقابل، قال بايدن إنه يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وقال بايدن بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصين: ”أفكر في الأمر. لم نفرض أيا من تلك الرسوم.. فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة“.

ووصل بايدن إلى اليابان في وقت متأخر يوم الأحد الماضي قادما من كوريا الجنوبية وسيغادر يوم الثلاثاء عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.