أوكرانيا تحظر رمزي الحرب الروسية (z) و (v)

حظر البرلمان الأوكراني يوم الأحد رمزي ”Z“ و“V“ اللذين يستخدمهما الجيش الروسي للترويج لحربه في أوكرانيا، لكنه وافق على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح باستخدامهما لأغراض تعليمية أو تاريخية.

أعلن ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان من المعارضة، هذا القرار عبر تطبيق تيليجرام، قائلا إن 313 نائبا من إجمالي 423 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح هذا القرار.

كان زيلينسكي قد استخدم حقه في رفض مسودة سابقة من مشروع القانون ودعا إلى السماح برمزي ”زد“ و“في“ للعرض في المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية وما شابه ذلك.

ولا يوجد أي من هذين الحرفين في الأبجدية الروسية، لكن تم استخدامهما على نطاق واسع، لا سيما على المركبات والمعدات العسكرية الروسية، للترويج لأهداف الصراع.

ويحظر القانون الجديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم رمزي الحرب الروسية أو تقوض سيادة أوكرانيا.

كما مدد البرلمان الأوكراني الأحد فترة فرض الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما أخرى أو حتى 23 أغسطس/ آب.

وبشأن تطورات المباحثات الروسية الأوكرانية التي تم تعليقها، أبدت موسكو استعدادها لاستئنافها.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي الأحد إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا إن كييف وراء تعليقها.

وأضاف ميدينسكي مستشار الكرملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي ”من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة الحوار“.

وأضاف أن ”تجميد المحادثات كان بمبادرة من أوكرانيا“ معتبرا أن ”الكرة اصبحت في ملعبهم“.

وقال إن ”روسيا لم ترفض يوما اللتفاوض“.

وجرت مفاوضات بعد بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير وفشلها في الاستيلاء على العاصمة بسرعة.

التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في آذار/مارس في تركيا، ثم اجتمع الوفدان في اسطنبول لكن دون أي تقدم.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء إن المحادثات ”عُلقت“، فيما مع إعادت روسيا تركيز ”عمليتها الخاصة“ في شرق أوكرانيا.