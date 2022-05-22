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قتيل في إطلاق نار بمترو أنفاق نيويورك
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 21:27 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 22:15 GMT

قتيل في إطلاق نار بمترو أنفاق نيويورك

قُتل رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر بينما كان يستقل عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، اليوم الأحد، في أحدث هجوم على ما يبدو ضمن سلسلة

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المصدر: رويترز

قُتل رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر بينما كان يستقل عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، اليوم الأحد، في أحدث هجوم على ما يبدو ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.

وقال كينيث كوري رئيس إدارة شرطة نيويورك في إفادة صحفية إن المسلح المجهول هرب عندما وصل القطار إلى محطة في مانهاتن ولا يزال طليقًا، مساء الأحد.

وأضاف: ”يكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به كان يسير جيئة وذهابًا في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج -دونما استفزاز- مسدسًا، ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن“.

وقال كوري إن المسلح، الذي وُصف فقط بأنه رجل ضخم الجثة، ”ذو بشرة داكنة“، ولحية، ويرتدي قميصًا له غطاء للرأس، وسروالًا فضفاضًا، فرَّ عندما انطلق القطار إلى المحطة التالية.

وقالت الشرطة إن المشتبه به والضحية لا يعرفان أحدهما الآخر فيما يبدو، ولم يحدث بينهما تفاعل قبل إطلاق النار، وأُعلنت وفاة الضحية، التي لم تحدد الشرطة هويته، في مستشفى بيلفيو.

وشهدت مدينة نيويورك تصاعدًا في أعمال العنف، شمل سلسلة من الهجمات العشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.

وشمل العنف العابر ركابًا دُفعوا على القضبان من أرصفة، ومن بينهم امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يندرج في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

وفي 12 أبريل/ نيسان، فجَّر مسلح قنبلتي دخان، وفتح النار في عربة مترو أنفاق في مدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصًا، وألقت السلطات القبض على المشتبه به الذي حددت في اليوم التالي أنه ”فرانك جيمس“ البالغ من العمر 62 عامًا.

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