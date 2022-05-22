اغتيال ضابط بالحرس الثوري الإيراني في طهران

أفادت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن ضابطًا برتبة عقيد جرى اغتياله في جنوب العاصمة طهران من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضحت الوكالة أن ”الضابط الكبير في الحرس الثوري ويدعى حسين صياد خداياري، تم اغتياله في أحد الأزقة الجانبية لشارع مجاهدي الإسلام بعد دخوله منزله“.

وأضافت أن ”الضابط حسين صياد خداياري من العناصر التي شاركت في الحرب السورية ضمن قوات الحرس الثوري الإيراني“.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن زوجة العقيد خداياري قولها، إنها كانت أول الواصلين إلى جثة زوجها بعد اغتياله“.

وذكرت أنه ”تم اغتياله من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات، أصابت واحدة رأسه، فيما استقرت رصاصتان في يده“، مشيرة إلى أن ”زوجها كان داخل سيارته من طراز (برايد) أمام منزله أثناء الهجوم عليه“.

ووصف الحرس الثوري الإيراني في بيان عملية الاغتيال بـ“الإرهابية“، متهمًا من وصفها بـ“الجماعات المعادية للثورة والنظام والمرتبطة بجهات خارجية“ بتنفيذ هذه العملية.

ولم يحدد الحرس الثوري في بيان الجهة المتورطة بهذه العملية.

وقال موقع ”مشرق نيوز“ المقرب من الحرس الثوري، إن ”صياد خداياري كان أحد مساعدي قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري“.