تأثير روسيا يلوح في الأفق بأول جولة أفريقية للمستشار الألماني

يلوح في الأفق تأثير روسيا على أسعار الطاقة والغذاء والأمن خلال أول زيارة يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتس في أفريقيا منذ توليه السلطة، وهي جولة تبدأ، الأحد، وتستمر ثلاثة أيام، يزور خلالها السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.

وستكون المحطة الأولى في الجولة هي السنغال، التي تملك مليارات الأمتار المكعبة من احتياطيات الغاز، ويتوقع أن تصبح منتجا رئيسا للغاز في المنطقة.

وتسعى ألمانيا إلى تقليل اعتمادها الكبير على روسيا في الحصول على الغاز بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال مسؤول حكومي، الجمعة، إن ”ألمانيا قد تساعد باستكشاف حقل غاز في السنغال“.

وأضاف أن ”شولتس يرغب أيضا في مناقشة التعاون المحتمل في تطوير الطاقة المتجددة“.

وسيزور محطة للطاقة الشمسية في السنغال بعد الاجتماع مع الرئيس ماكي سال ثم عقد مؤتمر صحفي مشترك“.

ودعت ألمانيا كلا من السنغال، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي حاليا، وجنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها في حزيران/يونيو كضيفتين.

وامتنع البلدان عن التصويت على قرار للأمم المتحدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح جارة تقول إنها تهدد أمنها.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب، إن الحرب عمل عدواني غير مبرر، وتسبب الصراع باضطرابات في الإمدادات أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أفريقيا.

ومنع الجيش الروسي الصادرات من موانئ أوكرانيا، وهي مورد رئيسي للحبوب والمواد الغذائية إلى المنطقة. ويحمل الكرملين العقوبات الغربية مسؤولية ارتفاع الأسعار.

الأمن في منطقة الساحل

يسافر شولتس، في وقت لاحق اليوم الأحد، إلى النيجر.

واضطلع هذا البلد الأفريقي بدور أكبر في استضافة القوات الخاصة الأوروبية لوقف تمرد المتشددين الإسلاميين في أنحاء منطقة الساحل، منذ تدهور العلاقات الأوروبية مع المجلس العسكري الحاكم في مالي المجاورة.

وعلق الاتحاد الأوروبي مهمة للتدريب العسكري في مالي؛ بسبب عدم تقديم السلطات ضمانات بأن متعاقدين عسكريين من مجموعة فاغنر الروسية لن يتدخلوا في العملية.

وتخضع المجموعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي؛ في اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يزور شولتس القوات الألمانية في النيجر، ويناقش المعركة الطويلة ضد المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش، الذين قتلوا الآلاف وأشاعوا الفوضى في مساحات من الأراضي في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وسيسافر شولتس، مساء الإثنين، إلى جوهانسبرغ في المحطة الأخيرة من جولته.