زوجة جلالي المهدد بالإعدام في إيران تناشد الاتحاد الأوروبي التدخل

ناشدت زوجة الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي الصادر بحقه حكم الإعدام في إيران، السبت الاتحاد الأوروبي ضمان الإفراج عن زوجها.

وقالت فيدا مهرانيا في مقتطفات من مقابلة أجرتها معها قناة ”زد دي إف“ الألمانية ”آمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل حاسم من أجل إعادة أحمد رضا إلى الوطن“.

وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ”ألا يسمح بقتل رجل بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية“.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء طهران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإلغاء العقوبة بحق جلالي.

والاثنين الماضي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إيران قد تؤجل إعدام أحمد رضا جلالي، الذي ينتظر تنفيذ الحكم فيه في أيار/مايو الجاري، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إسنا“ قد أشارت في 4 أيار/مايو الجاري، إلى أن الأكاديمي المدان بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، سيعدم في موعد أقصاه 21 أيار/مايو.

وأكد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أن ”إدانة السيد جلالي نهائية كما أعلنها القضاء“.

وأضاف: ”لقد طلبوا (محاموه) تنفيذ الحكم في وقت آخر وهو قيد الدراسة“.

وأوقف جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في نيسان/أبريل 2016.

وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ساهمت في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

ومنحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في شباط/فبراير 2018.

ودعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة في آذار/مارس 2021 للإفراج عن جلالي نظرا إلى وضعه الصحي الحرج بعد وضعه في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة.

ووصفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، التقارير حول نية إيران تطبيق عقوبة الإعدام على مواطنها أحمد جلالي بالمقلقة وطالبت بإطلاق سراحه، وفق ما نقلته قناة العربية.

كما أشارت إلى أن بلادها على تواصل مع إيران.