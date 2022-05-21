أردوغان: تركيا تتوقع خطوات ملموسة من السويد حيال الإرهاب

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، بأن أنقرة تتوقع خطوات ملموسة فيما يتعلق بمخاوفها بشأن المنظمات الإرهابية، وفق لرويترز.

وأكد أردوغان في مكالمة هاتفية مع أندرسون أنه ينبغي رفع حظر صادرات الأسلحة الذي فُرض على تركيا بعد توغلها في سوريا عام 2019.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء الماضي، في خطوة مدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن تركيا فاجأت أعضاء الحلف الأسبوع الماضي بالاعتراض على عضوية البلدين، قائلة إن السويد وفنلندا تأويان أفرادًا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وأتباعًا لفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم السبت، إنه أجرى محادثات ”صريحة ومباشرة“ مع الرئيس أردوغان لمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ”رويترز“.

وشكك أردوغان علانية فيما إذا كان ينبغي السماح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري.

وكتب نينيستو على ”تويتر“ بعد المكالمة: ”أوضحت أن فنلندا وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي ستلتزمان بأمن بعضهما البعض، وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة“.

وأضاف: ”تدين فنلندا الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، نواصل الحوار الوثيق“.

وتتهم أنقرة السويد وفنلندا بتوفير المأوى والتمويل ”للإرهابيين“، مكررا اتهامات أنقرة بأن البلدين يدعمان جماعات تعتبرها تركيا إرهابية، على غرار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وأتباع فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وعبر القادة الغربيون عن ثقتهم في أن اعتراضات أنقرة لن تكون عقبة أمام عملية انضمام الدولتين إلى الحلف دون توضيح كيف يمكن تغيير موقف تركيا.

وانتقد أردوغان الغرب اليوم الجمعة لأنه لا يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية جماعة إرهابية بينما ينظر لحزب العمال الكردستاني على هذا النحو، وتعتبر تركيا الجماعتين كيانا واحدا.

كان أردوغان قد قال في وقت سابق إن الوفود السويدية والفنلندية يجب ألا تكلف نفسها عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على الانضمام لحلف شمال الأطلسي وإنه يجب إعادة ”الإرهابيين“ إلى تركيا قبل الحصول على موافقتها.