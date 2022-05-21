"مجاهدو خلق": هيكلة الشرطة الإيرانية هدفها قمع الاحتجاجات

اعتبرت منظمة ”مجاهدي خلق“ الإيرانية المعارضة، أن توجه طهران إلى إعادة هيكلة الشرطة، يأتي ”خوفا من الانتفاضة في البلاد“، ومن أجل ”قمع“ التحركات الاحتجاجية.

وقالت المنظمة، المعارضة من الخارج، في بيان السبت، إن المرشد الإيراني علي خامنئي ”يحوّل قوى الشرطة إلى قيادة عامة ويشكّل جهاز استخبارات للشرطة خوفًا من الانتفاضة“.

ولفتت إلى وجود ”مشروع برلماني لتأسيس منظمة حماية واستخبارات في السلطة القضائية“.

وأضافت المنظمة: ”بإيعاز من خامنئي، ومن أجل مواجهة الغضب العام والاشمئزاز ومنع الانتفاضات العارمة، قام نظام الملالي اللا إنساني بترقية قوة الشرطة القمعية (ناجا) إلى مستوى قيادة الشرطة (فراجا) وقائدها إلى مستوى قادة الحرس والجيش“.

وتطرقت إلى تصريح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد مهدي حاجيان قال فيه: “بفضل رعاية القائد العام للقوات المسلحة، تم تغيير هيكل قوى الشرطة إلى القيادة العامة، على غرار القيادة العامة للحرس أو القيادة العامة للجيش، كما تم إجراء ترقيات للشرطة المتخصصة“.

وأضاف حاجيان، في حديث نقلته وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، أن “الجهاز الاستخباري لكامل قيادة الشرطة تم تشكيله وهو مسؤول عن الأمن الداخلي”.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أعلن الموافقة على خطة تشكيل القيادة العامة للشرطة في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال: “تعتبر الموافقة على الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم القيادة العامة لشرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة مصدر تغيير ونقطة تحول لمزيد من الأمن في البلاد”.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن “قائد قوة الشرطة سيكون في المستوى ذاته، مع قادة الجيش والحرس ويعادل النائب الأول للرئيس”.

وكان متحدث باسم ”مجاهدي خلق“، قال في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن “تغيير هيكلية قوة الشرطة القمعية المؤتمرة بإمرة ولاية الفقيه خطوة كبيرة أخرى في اتجاه القمع لمواجهة الانتفاضات“.

إلى ذلك، لفتت ”مجاهدو خلق“، إلى تقديم 74 عضوًا من أعضاء مجلس شورى النظام، مشروعا لإنشاء هيئة حماية واستخبارات في السلطة القضائية.

وجاء في المشروع: “يُسمح للسلطة القضائية بالارتقاء بمركز حماية واستخبارات القضاء إلى منظمة حماية واستخبارات القضاء للقيام بمهامها القانونية” والتي تتمثل مهمتها في “منع المؤامرات وكشفها وتحديدها ومكافحة المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب والنشاطات الرامية لإسقاط النظام وخلق أسباب الاستياء بين المواطنين وأعمال ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والقضايا المعروضة عليه”.

واعتبرت المنظمة، أن ”إنشاء أجهزة جديدة للقمع وإنفاق نفقات فلكية عليها، يتسبب في مزيد من الفقر للشعب، يظهر أكثر من أي شيء آخر انسداد أفق النظام وخوفه من الانتفاضة والإطاحة به، لكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى إشعال غضب المواطنين، لم يعد بالإمكان السيطرة على القوة المتفجرة للمواطنين الذين يهتفون خامنئي قاتل، حكمه باطل”.