روسيا تضع بايدن وبلينكن على قائمة الأمريكيين الممنوعين من دخولها

قالت روسيا، اليوم السبت، إنها أضافت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن ورئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى قائمة الأمريكيين الممنوعين من دخول البلاد.

ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

يأتي ذلك على خلفية التوترات بين البلدين وتبادل الإجراءات التصعيدية في ظل الغزو الروسي على أوكرانيا وما تبعه من تأثيرات طالت مختلف دول العالم.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع اليوم على مشروع قانون لتقديم ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في إطار جهود تعزيز الدعم العسكري للبلاد لمواجهة الغزو الروسي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتواجد حاليا في سول لعقد أول قمة له مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي قد أكد أن السبل ”الدبلوماسية“ وحدها يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية: ”نهاية النزاع ستكون دبلوماسية“ مضيفا: ”الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية“.

وتابع: ”ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات، نريد أن يعود كل شيء“ كما من قبل، وهو ما ”لا تريده روسيا“، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان أحد مستشاري الرئيس ميخايلو بودولياك صرح الثلاثاء أن المحادثات بين موسكو وكييف ”متوقفة“ مؤكدا أن ”روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً“.

وفي اليوم التالي اتهم الكرملين أوكرانيا بـ“الافتقار التام إلى إرادة“ التفاوض مع روسيا لوضع حد للحرب الدائرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي البلدين من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.

ويعود الاجتماع الأخير بين رئيسي الوفدين فلاديمير ميدينسكي من الجانب الروسي وديفيد أراخاميا عن أوكرانيا، إلى 22 نيسان/أبريل، بحسب وكالات روسية.

وبعدما فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف ومنطقتها، ركزت جهودها على شرق أوكرانيا حيث تدور معارك ضارية.