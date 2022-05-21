الرئيس الإيراني يزور مسقط يوم الاثنين

يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين المقبل، إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة سلطان عُمان هيثم بن طارق.

وذكر بيان للرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، أن ”الرئيس إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى سلطنة عمان يوم الاثنين من هذا الأسبوع استمرارا لدبلوماسية الجوار ولتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتلبية لدعوة رسمية من هيثم بن طارق سلطان عمان“.

وأضاف أنه ”من المقرر أن يلتقي رئيسي بسلطان عُمان في قصر العلم، ويوقع على عدد من وثائق التعاون الثنائي، إلى جانب لقائه الإيرانيين المقيمين في عمان والمستثمرين العمانيين“.

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عهد هيثم بن طارق، والزيارة الخارجية الخامسة لرئيسي خلال الأشهر التسعة الماضية.

كما تعد زيارة رئيسي إلى مسقط ثاني محطة خليجية له منذ توليه منصبه في آب/أغسطس الماضي، حيث زار العاصمة القطرية الدوحة في فبراير/شباط الماضي، كأول زيارة له لدولة خليجية.

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، وصل أمس إلى مسقط على رأس وفد رفيع وسيلتقي مع وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي.

وفي سياق متصل، قالت نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية، شهلا عموري، إنه ”في عام 2021، نمت صادرات إيران إلى عمان بنسبة 63%“.

وأوضحت عموري في حديثها لوكالة أنباء ”إيسنا“، في إشارة إلى زيارة الوفد الإيراني إلى سلطنة عمان عشية زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان: ”تظهر الاستطلاعات أن حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ازدادت بنسبة 63 بالمئة“.

وأضافت: ”كان هذا الحجم من التبادلات غير مسبوق خلال العلاقات الإيرانية العمانية، وهناك احتمال لزيادة حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان، وهذا يعتمد على تهيئة الأرضية لمزيد من تحديد القدرات الإنتاجية والتجارية بين البلدين“.

وقالت المسؤولة الإيرانية: ”في عام 2021، كانت حصة إيران في السوق العماني 3.9 في المئة، بينما في عام 2020 كانت 1.8 في المئة“.

ووفق الوكالة الرسمية الإيرانية فإن معدل التجارة بين إيران وسلطنة عمان بلغ العام الماضي 2021، مليارا و336 مليون دولار.

وفي العام الماضي قال محمد ضرابي رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة إن حكومتي إيران وسلطنة عمان وضعتا خططا للسنوات الثلاث المقبلة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.