جون كيربي يتولى دور الاتصالات في البيت الأبيض

قال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي سيصبح المنسق لمجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية.

وقال البيت الأبيض ”في هذا الدور، سينسق كيربي الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة وسيكون بمثابة صوت إداري رفيع المستوى بشأن الأمور ذات الصلة، بما في ذلك عند الاقتضاء على منصة البيت الأبيض“.

عمل كيربي في السابق بوزارة الخارجية وشغل أيضا منصب السكرتير الصحفي للبنتاجون لوزير الدفاع السابق تشاك هاغل.

وقال مسؤولون في الإدارة إن كيربي سيعمل إلى جانب السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، التي بدأت عملها يوم الاثنين. سوف يعمل كمنسق لمجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية وسيقدم تقاريره مباشرة إلى جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي للسيد بايدن.

وقال بايدن في بيان يوم الجمعة: ”يتفهم جون تعقيدات السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة ، وسوف يمثل الإدارة باقتدار في قضايا الأمن القومي المهمة“.

وكيربي هو مسؤول حكومي مخضرم في الشؤون العامة ولطالما كان شخصية محترمة في البنتاغون. وهو أميرال متقاعد في البحرية ، قفز من البنتاغون إلى وزارة الخارجية في عام 2015 وعمل عن كثب مع جون كيري ، وزير الخارجية آنذاك ، خلال المفاوضات النووية الإيرانية وعلى مدار العامين الأخيرين من إدارة أوباما.

في الآونة الأخيرة، عمل كيربي عن كثب مع وزير الدفاع لويد جيه أوستن، حيث عقد جلسات إحاطة متعددة كل أسبوع حول الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا والرد الأمريكي.

وخلال إدارة أوباما، أمضى كيربي عامًا كمتحدث باسم البنتاغون في عهد وزير الدفاع تشاك هاغل، وكان المتحدث باسم البحرية أيضًا.

تم تكليفه بالبحرية عام 1986 وخدم لما يقرب من ثلاثة عقود، تقاعد من رتبة أميرال عام 2015.

ومن غير المعتاد أن يضطلع ضابط عسكري سابق بهذا الدور الرفيع في فريق الاتصالات بالبيت الأبيض، لكن مسؤولي الإدارة قالوا إن بايدن معجب بقدرة كيربي على شرح سياسة الأمن القومي الأمريكية للجمهور.

وقال كيربي في بيان: ”أنا ممتن جدًا للرئيس بايدن لثقته بي وللوزير أوستن على دعمه الهائل وقيادته خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية“.