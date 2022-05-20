زنزانة ضيقة ودماء.. جندي أمريكي سابق يروي ظروف احتجازه في روسيا

تحدث جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق تريفور ريد، عن تجربته في مصحة نفسية روسية في مقابلة أذيعت، اليوم الجمعة، روى فيها بالتفصيل الظروف المزرية وسط النزلاء المصابين بأمراض عقلية شديدة.

وتم الإفراج عن تريفور ريد، الذي اعتقل في روسيا، العام 2019، في 28 أبريل/ نيسان، في صفقة تبادل أسرى تمت وسط توتر غير مسبوق منذ عقود في العلاقات الثنائية بسبب حرب أوكرانيا، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة.

وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية، قال تريفور ريد، إنه احتجز مع 7 سجناء آخرين في زنزانة ضيقة بمركز للعلاج النفسي في روسيا.

ولم تعلق السفارة الروسية في العاصمة الأمريكية واشنطن على الفور على تصريحات تريفور ريد.

وقال إن ”معظم السجناء وضعوا هناك لارتكابهم جرائم عنف بما في ذلك القتل“، واعترف بأنه كان خائفًا على حياته.

وأضاف تريفور ريد: ”تلك الزنزانة، كما تعلمون، لم تكن مكانًا جيدًا.. كانت الدماء تغطي الجدران.. قتل سجناء أنفسهم أو قتلوا سجناء آخرين أو شرعوا في قتلهم“.

ومضى قائلًا: ”المرحاض مجرد حفرة في الأرض. أشياء متناثرة في كل مكان، على الأرض، وعلى الجدران.. وأشخاص يتجولون يشبهون الموتى الأحياء -الزومبي“.

وأدين تريفور ريد (30 عامًا)، من ولاية تكساس الأمريكية، في العام 2019، بتعريض حياة ضابطي شرطة للخطر أثناء زيارة للعاصمة الروسية موسكو.

ووصفت الحكومة الأمريكية الاتهامات بأنها ”مسرحية عبثية“.

ووصلت العلاقات الروسية الأمريكية لأسوأ حالاتها منذ حقبة الحرب الباردة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، والعقوبات الغربية اللاحقة على موسكو.

وما زال جندي مشاة البحرية السابق بول ويلان، ونجمة كرة السلة بريتني جرينر، الحاصلة على ذهبية أولمبية مرتين، محتجزين في روسيا.

وقي الـ 13 من الشهر الحالي، قال محامي لاعبة السلة الأمريكية جرينر، لـ“رويترز“ إن“ محكمة روسية مددت احتجاز اللاعبة المحترفة لمدة شهر قبل تقديمها للمحاكمة“.

واعتقلت جرينر، التي سبق لها التتويج بالذهبية الأولمبية مرتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، في مطار بالعاصمة الروسية بدعوى حيازة ”خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش“.

وقالت الخارجية الأمريكية في وقت سابق، إن جرينر ”محتجزة ظلمًا“.