تقرير: وباء كورونا يمثل اختبارا وتحديا لزعيم كوريا الشمالية‎‎

قالت شبكة التلفزيون الإخبارية الأمريكية ”سي إن إن“ إن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يواجه أزمة كبرى، تتمثل في كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وأضافت في تحليل إخباري نشرته اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”يبدو أن كيم يونغ أون يواجه أزمة كبرى، حيث أعلنت بلاده انفجارا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأشارت إلى وجود مليوني إصابة، في أقل من أسبوع، وذلك في أول إعلان رسمي حول عدد الإصابات“.

كارثة إنسانية

ومضت تقول: ”في دولة نامية ومعزولة عن العالم، وبعدد سكان يصل إلى 25 مليون نسمة، معظمهم لم يحصل على اللقاحات المضادة للفيروس، فإن كوريا الشمالية من المحتمل أن تواجه كارثة إنسانية، بطريقة يمكن أن تمثل تهديداً للنظام الحاكم في البلاد“.

وتابعت: ”ولكن بيونغ يانغ ليست مثل أي حكومة في العالم، وفي ضوء ذلك، فإن بعض الخبراء يرون أن كيم يونغ أون، بدلاً من أن يضعف نتيجة تلك الأزمة، فإنه يمكن أن يخرج منها أقوى، لأنها تمنحه الفرصة كي يعزز قبضته على السلطة“.

وأشارت إلى أن كيم يونغ أون يمتلك آلة دعائية ضخمة، ويستطيع منع أي معلومات تأتي من الخارج، وهو ما يمكنه من الترويج للرواية التي تصب في صالحه، وهو ما فعله تقريباً سابقوه في التسعينيات، عندما لقي مئات الآلاف حتفهم نتيجة المجاعة التي شهدتها كوريا الشمالية، حيث ألقت بيونغ يانغ وقتها باللوم على العقوبات الأمريكية من جهة، والفيضانات من جهة أخرى.

شكوك حول دوافع الإعلان الكوري الشمالي

وأردفت ”سي إن إن“: ”يشعر محللون بالشك إزاء توقيت اعتراف بيونغ يانغ بانفجار حالات الإصابة بالفيروس، حيث كان إصرارها السابق على عدم وجود حالات إصابة كثيرة بالوباء موضع شك واسع النطاق، كما يبدو أن هذا الانفتاح المفاجئ متعمداً، كي يتواكب مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية“.

ونقلت الشبكة عن لينا يون، الباحثة البارزة في الشؤون الكورية الشمالية في منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، قولها: ”حقيقة أن كيم يونغ أون قرر فجأة كشف حقيقة الأزمة التي تواجهها بلاده تحمل الكثير من المؤشرات، ربما يكون هناك عنصر سياسي في هذا الأمر بشكل واضح“.

وفي الوقت نفسه، فإن المعلومات الاستخبارية من واشنطن تشير إلى أن كيم يونغ أون يخطط إما لتجربة نووية، وإما لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بالتزامن مع زيارة بايدن، وهو التقدير الذي تتفق معه كوريا الجنوبية، التي أعدت خططًا للرد على الاستفزازات المحتملة من بيونغ يانغ.

اختبار لنظام كيم يونغ أون

ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن أزمة كورونا واعتراف بيونغ يانغ بها تمثل اختبارًا لنظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، ولنظام كيم يونغ أون أيضا.

وقالت لينا يون إن ”كوريا الشمالية تعاني من ضعف شديد في معدلات التطعيم ضد الوباء، إضافة إلى سوء تغذية مزمن، وليس لديها أي أدوية لعلاج الأعراض الأساسية للمرض، وبالتالي فإنها أكثر الدول في العالم هشاشة في هذا الصدد“.

من جانبه، قال تشارلز أوكارول، المدير العام لموقع ”إن كي نيوز“ في سيول: ”سوف تكون أزمة تفشي وباء كورونا اختبارا للقيادة في كوريا الشمالية، وستتطلب رواية أكثر إبداعاً بالنسبة للآلة الدعائية في البلاد، رأينا كيم يونغ أون وهو يبكي في السابق في ضوء التضحيات التي قدمتها الدولة، وربما يلجأ إلى نفس السيناريو للحدّ من الغضب“.