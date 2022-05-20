في اليوم الثالث لمحاكمته في أوكرانيا.. محامي جندي روسي يطالب "ببراءة" موكله

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد محامي جندي روسي يُحاكم في كييف بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا أن موكله فاديم شيشيمارين ”ليس مذنبًا“، في اليوم الثالث من أول محاكمة من هذا النوع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ويُنتظر صدور الحكم الإثنين.

وقال المحامي فيكتور أفسيانيكوف أثناء مرافعته إنه ”نظرًا إلى كل الأدلة والشهادات، أعتقد أن شيشيمارين ليس مذنبًا في الجرم الذي اتُهم به“ طالبًا من القضاة ”تبرئة موكّله“، وفق ما أفاد صحفي في وكالة ”فرانس برس“.

بعد بضع دقائق، قال الجندي البالغ 21 والذي أقرّ الأربعاء بأنه قتل أليكسندر شيليبوف وهو مدني يبلغ 62 عامًا في 28 شباط/فبراير في شمال شرق أوكرانيا، ”أنا آسف جدًا“.

وأضاف الجندي الشاب من قفص الاتهام: ”أنا نادم على ما فعلته“، مضيفًا: ”كنت متوترًا في ذلك الوضع. لم أكن أريد القتل“.

وتابع: ”أريد أن أعتذر عما فعلته“.

وأكد المحامي أن موكّله لم يكن يريد تنفيذ أمر إطلاق النار، مشددًا على أنه لم يطع الأوامر في المرة الأولى.

وأشار الدفاع أيضًا إلى أن الجندي سلّم نفسه طوعًا للقوات الأوكرانية ولا ينفي الوقائع.

وشدد المحامي على أن الجندي كان يحاول إنقاذ حياته محمّلًا المسؤولية إلى قادته.

ورفض الادعاء هذه الحجج، وقال أحد المدّعين إن الجندي كان ”ينفّذ أمرًا جرميًا وكان يدرك ذلك جيّدًا“.

ويواجه فاديم شيشيمارين، وهو من إركتوتسك في سيبيريا، في حال إدانته أمام محكمة منطقة سولوميانسك في كييف، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وتقول السلطات الأوكرانية، إن الجندي كان يتعاون من المحققين، ويقر بوقائع الحادثة التي جاءت بعد أربعة أيام فقط على بدء الغزو الروسي.

وبعد تعرض فرقته لهجوم في شمال أوكرانيا في 28 شباط/فبراير الماضي، انضم شيشيمارين إلى أربعة جنود فارين آخرين وسرقوا سيارة قرب قرية شوباخيفكا، على ما تقول كييف.

والقتيل المدني، كان على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما حصلت السرقة، حسب الادعاء.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في مطلع أيار/مايو، اعتقال شيشيمارين دون الكشف عن تفاصيل، ونشرت فيديو يقول فيه إنه جاء للقتال في أوكرانيا ”لدعم والدته ماليًا“.

والمحاكمة، المتوقع أن تعقبها محاكمات أخرى، بمثابة اختبار لنظام العدل الأوكراني، في وقت تجري فيه هيئات دولية أخرى تحقيقاتها الخاصة في انتهاكات تُتهم القوات الروسية بارتكابها.