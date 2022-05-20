"إيريني": تركيا ترفض تفتيش سفينة متجهة إلى ميناء مصراتة الليبي

أعلنت العملية البحرية الأوروبية ”إيريني“، أنّ تركيا رفضت الموافقة على طلب تفتيش السفينة ”كوسوفاك“ المتجهة إلى ميناء مصراتة الليبي، حسبما ذكرت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ”إيريني“ قولها إنّ ”تركيا رفضت الموافقة على طلب العملية يوم أمس الخميس، الصعود على متن سفينة الحاويات كوسوفاك، المتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا من إسطنبول، وتفتيشها“.

وأعربت عن ”أسفها“ لهذه الخطوة التي كانت تتم ”وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا“.

وأضافت: ”نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش“.

والسفينة ”كوسوفاك“ (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك ، بولندا، وتبحر حاليًا تحت العلم التركي.

واعتمدت سابقًا أسماء ”كوسوفا“ و“Stadt Schwerin“ و“Melfi Halifax“ و“Msc Ireland“ و“Jork Venture“، بحمولة إجمالية 14.241 طن، وغاطس يصل إلى 7.9 متر وبحد أقصى 10.2 متر.

وأشارت ”إيريني“ إلى أنّ ”هذه هي المرة السابعة التي ترفض فيها تركيا الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة“.

ووفقًا لموقع تتبع مسار السفن ”فيسيل فايندر“، أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في الساعة 10:59 مساء يوم أمس، أثناء الإبحار في المياه اليونانية.

والمسار المحدد للسفينة ”كوسفواك“ هو مدينة مصراتة الواقعة غرب ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، حيث من المفترض أن تصل صباح يوم غد السبت في حوالي الساعة 06:00.

وكانت العملية ”إيريني“، قد أعلنت في وقت سابق أنّها حققت عبر اللاسلكي مع 179 سفينة تجارية ونفذت 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

كما قامت العملية الأوروبية، المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، برصد 37 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرجا للطائرات و16 ميناء ومحطة نفطية، خلال الشهر نفسه.

ولفتت الى أنها ومن خلال خلية المعلومات الجنائية، أصدرت توصية واحدة، من أصل 64، لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ إطلاقها في 31 آذار/مارس 2020، صعد عناصر العملية ”ايريني“ وفتشوا 22 سفينة مشبوهة، من بينهم سفينة تم اقتيادها لميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة حمولتها.