بعد اتهامات تركية.. السويد تنتقد "التضليل" بشأن حزب العمال الكردستاني

انتقدت وزيرة خارجية السويد آن لينده، اليوم الجمعة، ما قالت إنه ”تضليل“ حول السويد وحزب العمال الكردستاني، بعد أن اتهمت تركيا بلادها بتقديم الدعم للجماعة المسلحة، فيما يعقد توسيع حلف شمال الأطلسي.

وتهدد تركيا بمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى التحالف الغربي بعد أن تقدمتا بطلب الانضمام هذا الأسبوع.

وكتبت آن لينده على ”تويتر“: ”نظرا للانتشار الواسع للمعلومات المضللة حول (السويد) وحزب العمال الكردستاني، نود التذكير بأن حكومة أولوف بالمه (السويدية) كانت أول (دولة) بعد (تركيا) تصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984“.

وأضافت: ”سار الاتحاد الأوروبي على نفس النهج عام 2002 … هذا الموقف لم يتغير“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الخميس، إن السويد وفنلندا توفران المأوى والتمويل ”للإرهابيين“.

وكرر أردوغان، اتهامات أنقرة بأن البلدين يدعمان جماعات تعتبرها تركيا إرهابية، على غرار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأكد أن ”بلاده سترفض عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي“.

ويتعين الحصول على موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين على انضمام أي عضو جديد، وتشكل معارضة تركيا عقبة أمام ذلك.

وأمس الخميس أيضا، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزعيمي السويد وفنلندا في البيت الأبيض من أجل عرض دعم الولايات المتحدة القوي لطلبيهما للانضمام إلى ”الناتو“.

ووقف بايدن، الذي حشد الغرب للوقوف في وجه روسيا بعد غزوها أوكرانيا، مع رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في حديقة الورود في البيت الأبيض التي رفرفت فيها أعلام البلدين في علامة على الوحدة والدعم.

وقال بايدن: ”فنلندا والسويد تجعلان حلف الأطلسي أقوى… إنهما قويتان.. ديمقراطيتان قويتان، وحلف أطلسي قوي وموحد هو الأساس لأمن أمريكا“.

وأضاف أن ”إدارته ستقدم أوراق العمل للكونغرس من أجل الموافقة سريعا متى يعطي أعضاء حلف الأطلسي الضوء الأخضر للدولتين“.

وتابع: ”إنهما تلبيان كل متطلبات حلف الأطلسي… انضمام عضوية جديدة في حلف الأطلسي من أقصى الشمال سيعزز أمن حلفنا ويعمق تعاوننا الأمني على نطاق واسع“.

يشار إلى أن السويد وفنلندا وقفتا لعقود خارج التحالف العسكري الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة والمصمم لردع تهديدات الاتحاد السوفيتي، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من المخاوف الأمنية لهاتين الدولتين الإسكندنافيتين.