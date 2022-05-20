موسكو: اقتربنا من السيطرة الكاملة على لوغانسك الأوكرانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية (شرق) باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

وقال الوزير وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن ”وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيا الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس. تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز“.

وكان حاكم منطقة لوغانسك سيرهي جايداي قال، في وقت سابق، إن هناك حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء من المنطقة مع تزايد القصف ووصول المزيد من القوات الروسية.

وأضاف جايداي لهيئة البث التلفزيوني العامة، أن ”حوالي 30% من الناس لا يزالون يقيمون في تجمعات سكنية في جميع أنحاء المنطقة، وطُلب منهم المغادرة“.

وأكد أن ”روسيا تحشد القوات لشن هجوم، ونشهد زيادة في عدد مرات القصف“.

وسبق أن قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.

وأضاف في تسجيل مصور بث على قناته على تيليجرام ”سيكون هناك هجوم… ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضا على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)“.

وتابع ”سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى“.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن القوات الروسية ”دمرت بالكامل“ منطقة دونباس شرق البلاد.