بايدن يصل كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، إلى كوريا الجنوبية، في مستهل جولة آسيوية.

ويخيم شبح تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية على زيارة بايدن، التي يؤكد خلالها طموحات الولايات المتحدة في المنطقة.

ومن قاعدة أوسان الجوية التي هبطت طائرته فيها، من المقرر أن يتوجّه في البداية إلى مصنع لشركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية العملاقة في ”بيونغتايك“ في جنوب سيول، حيث سيلتقي للمرة الأول الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول.

بعد كوريا الجنوبية سيتوجه بايدن الأحد، إلى اليابان وهي أول زيارة للرئيس الديمقراطي إلى المنطقة منذ تنصيبه، وهو يعتبر أن مواجهة الولايات المتحدة والصين هي الموضوع الجيوسياسي الرئيس للسنوات المقبلة.

وتقدّر الولايات المتحدة أن هناك ”احتمالًا حقيقيًا“ أن تجري كوريا الشمالية ”تجربة صاروخية أخرى“ أو ”تجربة نووية“ خلال زيارة بايدن للمنطقة.

ورغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، ”أنجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب“ لتنفيذها، بحسب ما قال النائب الكوري الجنوبي ها تاي-كونغ للصحفيين وفق معلومات تلقاها من دائرة المخابرات الوطنية في سيول.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثًا، يون سوك-يول، للصحفيين الجمعة، أن زيارة بايدن فرصة لتعزيز العلاقات بين سيول وواشنطن وجعلها ”أكثر شمولية“.

وكتب على ”تويتر“ قبل ساعات من وصول بايدن ”أنا مقتنع بأن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى التمسك بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، سيتعزز في المستقبل“.

وسيعقد بايدن، اجتماعات مع رئيس وزراء اليابان ويشارك خلال وجوده في طوكيو في القمة الإقليمية للتحالف الرباعي (كواد) الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

تايوان وكوريا الشمالية

وأوضح مستشار الأمن القومي جايك ساليفان من على متن طائرة ”إير فورس وان“ أنّ الولايات المتحدة تريد ”تأكيد صورة ما يمكن أن يكون عليه العالم إذا اجتمعت الديمقراطيات والمجتمعات المنفتحة لإملاء قواعد العمل (وفق) حس القيادة“ الأمريكي.

وتابع: ”نعتبر أن هذه الرسالة ستصل إلى بكين. لكنها ليست رسالة سلبية وليست موجهة إلى دولة واحدة“.

كذلك، ستكون الصين وتايوان في الواجهة.

فقد نبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي آي ايه“ وليام بيرنز أخيرا إلى أن الصين تتابع ”من كثب“ الغزو الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الأرجح العبر من هذا النزاع بشأن ”التكاليف والتداعيات“ لتكييف خططها الهادفة إلى السيطرة على تايوان.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي لن يذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث التقى دونالد ترامب في العام 2019، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في إطار قمة لافتة إلا أنها لم تسهم في تغيّر مسار النظام.

تهديد بتجربة نووية

وأبدت إدارة بايدن، مرارا استعدادها للتواصل مع كوريا الشمالية، لكن الأخيرة لم تتجاوب وكثفت إطلاق الصواريخ منذ بداية العام.

وتتوقع سيول وواشنطن أن تستأنف ”بيونغ يانغ“ التجارب النووية على الفور، بعد أن أجرت ست تجارب بين عامي 2006 و2017.

وأكدت إدارة بايدن قبل مغادرته واشنطن، أنه وفقا للمخابرات الأمريكية هناك ”احتمال حقيقي“ بأن تقوم كوريا الشمالية بعمل ”استفزازي“ بعد وصول جو بايدن إلى سيول الجمعة.

وقال ساليفان إن ذلك قد يعني ”تجارب صاروخية جديدة، تجارب صواريخ بعيدة المدى أو تجربة نووية، أو كليهما“ قبل أو أثناء أو بعد جولة بايدن.

وتواجه كوريا الشمالية تفشيا لوباء ”كوفيد-19“ مع تجاوز عدد الإصابات حتى الآن 1,7 مليون بحسب الصحافة الرسمية.

كذلك أكد جايك ساليفان أن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سيؤدي إلى ”تعديلات في وضع قواتنا المسلحة في المنطقة“، لكنه نفى أن يُنظر إلى مثل هذا الحدث على أنه انتكاسة لدبلوماسية جو بايدن.

لكنه أضاف أن ”من شأنه أن يؤكد إحدى الرسائل الرئيسة لهذه الرحلة، وهي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها وشركائها“.

وأشار الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ مو جين إلى أن كوريا الشمالية ستتابع على أي حال نتائج اجتماع يون وبايدن، ”وبناء على النتيجة، ستقرر تسريع أو إبطاء“ برامج أسلحتها، على حد قوله.