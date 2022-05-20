تقرير: ابنة بوتين سافرت لألمانيا 50 مرة في عامين

قال تقرير إخباري بريطاني، إن كاترينا تيخونوفا، الابنة الصغرى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سافرت إلى ميونيخ جنوب ألمانيا أكثر من 50 مرة في عامين.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ”الغارديان“، أن ”ذلك يتناقض مع تصريحات بوتين وخاصة بعد غزو أوكرانيا، والتي شن فيها انتقادات شديدة ضد الروس الموالين للغرب“.

وكان الرئيس الروسي قال عن هؤلاء، إن ”شهيتهم للمطبخ والأجواء الأوروبية تعني أن عقليتهم موجودة هناك وليست هنا مع شعبنا“، وفق الصحيفة.

وأضافت أنه ”ومع ذلك، فإن حماس ابنته للإقامة في أوروبا الغربية يتطابق على الأقل مع حماس حثالة وخونة الأوليغارشية التي شجبها بوتين“.

ووفقا لسجلات الرحلات الجوية التي نشرتها وسيلة الإعلام الروسية المستقلة ”iStories“ والصحيفة الألمانية ”دير شبيغل“، ”سافرت كاترينا تيخونوفا إلى ميونيخ أكثر من 50 مرة بين عامي 2017 و 2019“.

وأظهرت السجلات أن ”ذلك تم على متن طائرات مستأجرة بدعم كامل من الدولة الروسية وفي صحبة موظفي بوتين، في خدمة الأمن الرئاسي الخاصة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”وثائق مسربة متعلقة بسلسلة الرحلات بين موسكو وميونيخ في ربيع عام 2020، أظهرت وجود جوازي سفر فتاة تبلغ من العمر آنذاك عامين وهي على ما يبدو حفيدة الرئيس الروسي غير المعروفة سابقًا، وإيجور زيلينسكي، المدير السابق لباليه ولاية ميونيخ، والذي يعتقد بأنه صديق تيخونوفا وأب طفلتها“.

وأشارت ”الغارديان“ إلى أن ”هذا الرجل لا علاقة له بالرئيس الأوكراني الذي يحمل نفس اللقب وأنه يبلغ من العمر 52 عامًا وكان راقصًا مرموقًا دوليًا قبل أن يصبح مديرًا لفريق رقص Bayerisches Staatsballet عام 2016“.

وتابعت أنه ”استقال الشهر الماضي، متذرعًا بأسباب عائلية خاصة، بعد رفضه الرد على الدعوات لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وذكر التقرير البريطاني، أن ”زيلينسكي لا يزال يشغل منصبًا في المجلس الإشرافي لـ(مؤسسة التراث الثقافي الوطني) في روسيا، والتي تبني مركزًا ثقافيًا في شبه جزيرة القرم“، موضحا أنه ”لا يزال قريبا من بوتين“.

وقال مصدر في فرقة باليه ولاية بافاريا لصحيفة ”دير شبيغل“، إن ”زيلينسكي هو على الأرجح زوج ابنة بوتين التي تبلغ من العمر 35 عاما، وهي راقصة سابقة لموسيقى الروك البهلوانية“.

”وكانت متزوجة من كيريل شامالوف، الذي كان في يوم من الأيام أصغر ملياردير روسي، على الرغم من الإبلاغ عن انفصال الزوجين عام 2018″، وفق المصدر ذاته.